Geld : Hamster seit 25 Jahren auf Erfolgskurs

Sie machen ihrem Namen alle Ehre: In 25 Jahren häuften „Die Hamster von Wilster“ ein mehr oder weniger großes Vermögen an – und hatten auch noch viel Spaß dabei. Und das alles mit Aktien. Die aktuell 25 Mitglieder große Vereinigung ist der einzig verbliebene Investment-Club bei der Volksbank Pinneberg-Elmshorn. Die Zweigstelle am Markt in Wilster ist seit einem Vierteljahrhundert Drehscheibe für einen munteren Aktienhandel. „In den letzten zehn Jahren brachten wir es auf eine Netto-Dividende von 28 000 Euro“, rechnete Vorsitzender Bernd Hannemann vor. Macht eine in Niedrigzins-Zeiten bemerkenswerte Rendite von 1,75 Prozent. Hinzu kommen natürlich noch etwaige Kursgewinne.

Bei einem kleinen Jubiläums-Empfang verriet Hannemann auch das Erfolgsrezept: „Gemeinsame Entscheidungen, Teilhabe für alle, dazu heiteres Gedächtnistraining, eine gewisse Risikobereitschaft und wenig Erbsenzählerei.“ Dabei sind die Hamster durchaus konservativ veranlagt. 75 Prozent der Einlagen werden in möglichst sichere Werte gesteckt. Hannemann: „Notwendig sind dann aber auch 25 Prozent Risiko-Aktien und natürlich eine permanente Befassung mit dem Thema.“ Die Hamster treffen sich einmal im Monat, zum Klönsnack, aber auch um über Kauf oder Verkauf zu entscheiden. Erst vor wenigen Tagen trennten sich die Clubmitglieder von ihren Porsche-Anteilen. „Bei einem Kursgewinn von 40 Prozent“, schmunzelte Hannemann.

Überhaupt waren die Hamster in ihren 25 Jahren an ebenso illustren wie längst vergessenen Unternehmen beteiligt. Die Bandbreite reicht von der Bankgesellschaft Berlin, über Glückstädter Temming-Papiere und Coca Cola bis hin zu Allianz und Total oder – als ausgesprochenes Spekulationsobjekt – die Deutsche Bank. Mit längst vergessenen Olivetti-Aktien machten die Hamster 1997 den zweithöchsten Gewinn in ihrer Geschichte. „Am meisten Freude hat uns aber Daimler gemacht“, erinnerte Hannemann an eine Ausschüttung von 100 000 Euro.

Nun sind die Hamster deshalb beileibe kein Club von Millionären. Die Einzahlungen der Mitglieder liegen mal bei 30 Euro monatlich, mal bei einer gewissen Festgeldsumme. Entscheidend, so macht Hannemann klar, sei beim Aktiengeschäft der lange Atem. Ein in 20 oder 25 Jahren aufgehäuftes Depot könne dann auch recht lukrativ sein.

Und natürlich habe man in einigen Fällen auch kräftig Lehrgeld zahlen müssen. Dennoch erinnern sich die Hamster noch gerne daran zurück, wie sie – zum Beispiel – bei der Gründung der legendären und längst insolventen Achterbahn-Aktiengesellschaft von Comiczeichner Rötger Feldmann alias Brösel dabei waren. „Eine positive Grundhaltung half uns immer auch über Tiefs hinweg“, bilanzierte Hannemann.

„Rendite gepaart mit gemeinsamer Freude“, fasste Hannemann die Hamster-Geschichte zusammen. Immerhin sind heute noch sechs Mitglieder der ersten Stunde mit an Bord. Fünf von ihnen nahmen auch an der Geburtstagsfeier teil. „Professionalität und eine gute Kultur im Umgang miteinander“, hält Volksbank-Vorstandsmitglied Stefan Witt für eines der Hamster-Erfolgsrezepte. Die vorgelegten Zahlen fand auch er beeindruckend. Das Gründungsjahr 1992 sei damals das „Jahr der Fledermaus“ gewesen. Witt plädierte rückblickend dafür, diese Ehre eher dem Hamster zukommen zu lassen.

Die ehemalige Volksbankfilialchefin und heutige Wilsteraner Ratsherrin Ursula Seddig wurde als Geburtshelferin des Investentclubs gewürdigt. Sie selbst erinnerte daran, dass es in der Stadt einst zwei Aktionärsvereine gegeben habe: Während der eine nach herben Verlusten wieder von der Bildfläche verschwand, hätten die Hamster schon in den ersten fünf Jahren kräftige Gewinne erzielt. Auch Seddig stellte aber heraus, dass bei den Clubmitgliedern der Spaßfaktor ganz groß geschrieben werde. Der kommt auch im Jubiläumsjahr nicht zu kurz. Die Hamster planen eine gemeinsame Reise nach Klaipeda – vermutlich immer mit einem bangen Blick auf die Entwicklung der Aktienkurse.

Hannemann stellte abschließend mit einem Augenzwinkern fest: „Geld allein macht nicht glücklich. Es gehören auch Gold, Schmuck und Aktien dazu.“ Vorsorglich hatte Stefan Witt als Jubiläumsgeschenk einen Korb mit Schokolade mitgebracht – als Nervennahrung.

von Volker Mehmel

erstellt am 12.Jan.2017 | 16:46 Uhr

