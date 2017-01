Stadtjubiläum : Großer Bahnhof für Glückstadt-Zug

1 von 1 Foto: Rother 1 von 1

Seit gestern rollt die „Fortuna“ über die norddeutschen Gleise. Glückstadts Bürgermeisterin Manja Biel, Verkehrsminister Reinhard Meyer (SPD) und Nordbahn-Geschäftsführer Nis Nissen tauften einen Zug mit echtem Elbwasser und enthüllten das Jubiläumslogo zur 400-Jahr-Feier, das zu beiden Seiten neben den Führerständen an der Lok prangt. So wird der Nordbahn-Zuges mit der Nummer ET 6.08 künftig ein fahrender Werbeträger für das Jubiläumsjahr und zum rollenden Botschafter Glückstadts.

„Das ist ein ganz großer Bahnhof für Glückstadt und eine besonders schöne Möglichkeit für die Stadt, um sich aufmerksam zu machen“, sagte Meyer auf dem zugigen Bahnsteig. In den vier Jahren, in denen er im Amt sei, habe er immer wieder feststellen können, wie „unheimlich engagiert Glückstadt ist, was den Bahnverkehr angehe. „Ich hoffe, dass mit dem Logo ordentlich geworben wird und möglichst viele Menschen – nicht nur im Jubiläumsjahr – hierher kommen.“

Manja Biel lobte die Partnerschaft mit der Nordbahn als „etwas ganz Besonderes“. Umso mehr habe es sie gefreut, als das Unternehmen im vergangenen Jahr zugesagt hatte, eine Bahn mit dem Jubiläumslogo zu versehen. Die vielen Farben des Logos symbolisierten die Vielfalt der zahlreichen Veranstaltungen. „Wir feiern das ganze Jahr mit unseren Vereinen und Verbänden und spiegeln damit die Vielfalt und Buntheit unserer Stadt“, sagte Biel. Und einige Aktionen würden sogar direkt im „Fortuna“-Zug stattfinden.

So freut sich die „Nordbahn“ nicht nur über einen farbenfrohen Glücksbringer am Zug, sondern auch auf die weiteren Veranstaltungen. „Die Fahrgäste können sich auf abwechslungsreiche Unterhaltung freuen. Glückstadt wünschen wir für das Jubiläumsjahr viele glückliche Besucher“, so Nordbahn-Geschäftsführer Nis Nissen.

Auch der Dauerbrenner HVV-Beitritt des Kreises Steinburg kam am Rande zur Sprache. Minister Meyer machte einmal mehr deutlich, dass dadurch keine einzige zusätzliche Leistung hinzukäme. „Es würden dadurch ausschließlich Fahrpreise subventioniert. Wir wollen einen Tarif, der allen im Land etwas bringt.“ Wichtiger sei es, mit Nachdruck an einem Nordtarif zu arbeiten. Und da „sind wir in guten Gesprächen mit Hamburg“. Beim Thema HVV werde man sicherlich nicht auf einen Nenner kommen, entgegnete Manja Biel. „Da sind mir Glückstadt und der Kreis Steinburg einfach näher als der Rest des Landes.“ Es sei schließlich auch eine Sache des Marketings und der Frage, ob Glückstadt in der Metropolregion angekommen ist. „Es geht nicht nur um zusätzliche Leistungen, sondern auch um die Wahrnehmung.“ Dafür hat Glückstadt gestern allerdings schon einen bedeutenden Schritt getan.

von Sönke Rother

erstellt am 13.Jan.2017 | 11:58 Uhr