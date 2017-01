Wenzel-Hablik-Museum : Große Hablik-Schau in Berlin

1 von 1 Foto: Ehrich 1 von 1

„Eine Riesen-Sache.“ „Das absolute Highlight.“ Katrin Maibaum und Harald Brommer sitzen in der Cafeteria des Wenzel-Hablik-Museums und suchen, bei aller vornehmen Zurückhaltung, nach den passenden Superlativen. Denn die Museumsleiterin und der Vorsitzende der Wenzel-Hablik-Stiftung haben Großes zu verkünden: Ab dem 2. September zeigt der Martin-Gropius-Bau in Berlin in Zusammenarbeit mit der Stiftung über viereinhalb Monate eine Wenzel-Hablik-Ausstellung.

Das größte Ausstellungsgebäude in Berlin mit internationalem Rang – der Zuschlag sei ein Signal, dass die Kunstwelt das Itzehoer Museum wahrnehme und vor allem den namensgebenden Künstler als einen der bedeutendsten Vertreter der expressionistischen Architektur in Deutschland, so Brommer. Seit Ausstellungen in Wien und Florenz vor 27 Jahren ist es die erste große Hablik-Schau außerhalb Schleswig-Holsteins. „In Berlin gab es noch keine große Einzelausstellung“, sagt Katrin Maibaum. Hablik aber sei mit Berlin verknüpft durch bedeutende Ausstellungen vor gut 100 Jahren bei der Berliner Secession sowie in der Galerie „Der Sturm“. „Es ist eine großartige Sache, Hablik wieder nach Berlin zu bringen“, freut sich die Museumsleiterin.

Die Initiative ging im Jahr 2015 von Professor Gereon Sievernich aus, dem Direktor des Martin-Gropius-Baus, der Teil der Berliner Festspiele ist. Sievernich betont ebenfalls die enge Verbindung Habliks zur Berliner Kunstszene der 1920er Jahre, zudem sei er ein wichtiger Künstler dieser Zeit und unter den europäischen Utopisten – „leider viel zu wenig ausgestellt, das wollen wir ändern“. Deshalb schrieb Sievernich an Brommer, dieser fuhr mit Maibaum und der wissenschaftlichen Mitarbeiterin Katharina Gräber nach Berlin und stellte Habliks Schaffen vor. Das Resultat: Begeisterung und eine Einladung für 2017. Im Frühsommer 2016 besuchten Sievernich und ein Mitarbeiter dann das Hablik-Museum. Ein Exponat nach dem anderen stellten die Gastgeber vor – und die begeisterten Kunstexperten hätten sofort begonnen zu planen, wo sie welches Werk präsentieren wollten, so Brommer.

„Der Schwerpunkt wird auf den Architektur-Utopien liegen“, sagt Katrin Maibaum, die die Ausstellung unterstützt von Katharina Gräber kuratiert. „Aber es ist uns wichtig, einen Gesamt-Überblick über Habliks Werk zu geben.“ 700 bis 900 Quadratmeter stünden zur Verfügung, rund 300 Exponate würden nach Berlin gebracht für die Schau vom 2. September bis 14. Januar 2018. Auch ein etwa 200 Seiten starker Katalog muss gefertigt werden. Letztlich werde das Obergeschoss des Museums geräumt, so die Leiterin, die für diesen Zeitraum noch eine Alternative entwickeln muss. Und das Sahnehäubchen: Das von Hablik gestaltete Esszimmer in seiner früheren Villa in der Talstraße wird im Martin-Gropius-Bau im Original-Maßstab nachgebaut. „Das sind Dimensionen, die wir hier überhaupt nicht gewohnt sind.“

Viel Arbeit – und hinzu kommt noch eine einmonatige Hablik-Ausstellung im Kieler Landeshaus auf Einladung des Landtagspräsidenten, beginnend am 1. März. „Ganz stolz“ ist Brommer auf die Entwicklung, die zeige, dass sich die konsequente Arbeit am Profil als Künstlermuseum Hablik auszahle. „Dies rückt nicht nur das Museum in den Fokus, sondern auch die Stadt Itzehoe.“ Deren Haushalt werde dadurch nicht belastet. Der Stiftungsvorsitzende freut sich auf ein „spannendes und turbulentes Jahr“, das mit der Berliner Ausstellung zweierlei bringe: „Eine riesengroße Herausforderung und eine riesengroße Chance.“











