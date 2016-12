Gratis-Bäume aus dem Zentrum

1 von 1 Foto: ehrich 1 von 1

Noch kein Baum für das Fest? Da kann Erika Glamann vom Stadtmanagement heute helfen: Von 10 bis 11 Uhr steht sie in der Tourist-Information in der Breiten Straße bereit, um Weihnachtsbäume gratis abzugeben. 120 Bäume haben in den vergangenen Wochen die Innenstadt geschmückt, „die könnten alle abgeholt werden“. Seit fünf Jahren gibt es die Aktion, die Resonanz war eher übersichtlich. Beworben hat Erika Glamann das Angebot mit Aushängen bei der Arbeiterwohlfahrt und bei der Itzehoer Tafel. Sie betont jedoch: „Gedacht ist die Aktion vor allem für Bedürftige, aber auch andere Interessierte sind willkommen.“

von Lars Peter Ehrich

erstellt am 23.Dez.2016 | 05:00 Uhr

