H5N5 : Geflügelpest weitet sich aus – Kreis Steinburg löst Katastrophenalarm aus

Kiel/Grevenkop | Obwohl 18.400 Tiere getötet worden sind, breitet sich die Geflügelpest auf dem Putenbetrieb im Kreis Steinburg weiter aus. Das nationale Referenzlabor für aviäre Influenza, das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI), wies in der Nacht zum Donnerstag auch in einem weiteren Teil des Betriebs den hochpathogenen Erreger des Subtyps H5N5 nach, teilt das Landwirtschaftsministerium am Donnerstagmorgen mit. Der Geflügelpest-Verordnung entsprechend werde die Tötung der verbleibenden rund 15.300 Tiere des Betriebs schnellstmöglich eingeleitet.

Noch immer ist unklar, wie sich das Virus trotz zahlreicher Schutzmaßnahmen verbreiten kann.

Die beiden Haltungen in Grevenkop und Elskop wurden am frühen Donnerstagmorgen abgesperrt. Zum Schutz vor der Verschleppung der Tierseuche ist es fremden Personen untersagt, das Gelände zu betreten. Der Kreis Steinburg erweiterte den Sperrbezirk und das Beobachtungsgebiet im Umkreis um den Betrieb. Zudem löste er Katastrophenalarm aus, um zusätzliches Personal bei Polizei und Feuerwehr und weiteren Hilfskräften kurzfristig heranziehen zu können.

In dem Betrieb war am Wochenende die Geflügelpest ausgebrochen. An zwei Standorten eines Putenmastbetriebs im Kreis Steinburg wurde ein mutierter Vogelgrippe-Erreger (H5N5) nachgewiesen. „Die neu betroffenen Haltungen liegen räumlich von den ersten beiden entfernt“, erklärt das Ministerium.

Zur Klärung der Ursache hat das FLI auf Bitten des Landes ein Experten-Team zur epidemiologischen Untersuchung geschickt. Dabei werden alle möglichen Eintrags- und Verbreitungswege – unter anderem Einstreu, Futter, Handels- und Transportwege sowie Betriebsmanagement oder mögliche Einträge durch Wildvögel – untersucht.

erstellt am 26.Jan.2017 | 08:52 Uhr

