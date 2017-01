Virus H5N5 : Geflügelpest: Robert Habeck befürchtet zweite Seuchenwelle

1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Süderau/Kiel | Schleswig-Holsteins Landwirtschaftsminister Robert Habeck befürchtet nach dem Ausbruch der Geflügelpest auf einem Betrieb im Kreis Steinburg eine zweite Seuchenwelle. „In den USA gab es 2014/15 während der Geflügelpest ein verändertes Virus“, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag. Ausgehend davon sei es zu einer zweite Welle von Ausbrüchen gekommen. „Meine Sorge ist, dass es auch hier eine neue Welle geben kann“, sagte Habeck. „Wir müssen die Entwicklung genau beobachten und die Tierseuche konsequent bekämpfen.“

Am Montag wurden erneut infizierte Tiere gefunden. Bei ihnen wurde allerdings ein neuer Virustyp nachgewiesen: nicht H5N8, sondern H5N5. Es bleibt weiter unklar, wie sich die Vogelgrippe trotz Schutzmaßnahmen ausbreiten kann.

Nach der Feststellung einer neuen Variante der Geflügelpest im Kreis Steinburg werden die Tests ausgedehnt. „Wir ziehen zusätzliche Tierärzte heran, um umfangreiche Beprobungen auch in weiteren Betrieben im Sperrgebiet vorzunehmen“, sagte Landrat Torsten Wendt am Dienstag.

Bisher wurde der sehr aggressive Erreger des Subtyps H5N5 für zwei Haltungen eines Betriebes mit insgesamt 18.400 Puten nachgewiesen. Auch für die zweite Haltung hat dies mittlerweile das Friedrich-Loeffler-Institut bestätigt, sagte eine Sprecherin des Landwirtschaftsministerium. Zuvor hatte schon das Landeslabor den genannten Subtyp erstmals in einem Hausgeflügelbestand in Europa analysiert.

Bisher waren nur Wildvögel betroffen. Übertragungen auf den Menschen sind bisher nicht bekannt.

Unterdessen sind aus der ersten Haltung des Betriebes in Süderau alle Puten getötet worden, die noch nicht an der Seuche gestorben waren. Von 3400 Tieren waren die ersten am Samstag verendet, binnen 48 Stunden war mehr als die Hälfte des Bestandes tot. Die Tötung der noch nicht an dem Virus gestorbenen Puten aus dem zweiten Bestand mit 15.000 Tieren ist angelaufen.

Um zu klären, wie sich der Erreger in die Haltungen gelangte, kam am Dienstagvormittag ein epidemiologisches Expertenteam des FLI nach Steinburg. „Es gilt, alle möglichen Eintrags- und Verbreitungswege zu untersuchen. Dazu gehören unter anderem Einstreu, Futter, Handels- und Transportwege sowie Betriebsmanagement“, sagte Landwirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Der Betrieb blieb weiterhin abgesperrt. In zwei weiteren Haltungen des Betriebes wurde das Virus bisher nicht festgestellt.

