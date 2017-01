Gedenken am Mahnmal

1 von 1 Foto: ehrich 1 von 1

„Erinnerung ist wichtig. Wir müssen sie transportieren.“ Das sagte Dieter Krämer, stellvertretender Vorsitzender der Itzehoer SPD, gestern Nachmittag vor dem Mahnmal an den Malzmüllerwiesen. Der Ortsverein hatte am bundesweiten Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus eingeladen, rund 30 Teilnehmer kamen.

Krämer erinnerte an die Geschichte des von Gyula Trebitsch initiierten Mahnmals, das zwischendurch in Vergessenheit geraten und 1996 auf Betreiben vor allem des Autoren Michael Legband an seinen heutigen Standort gebracht worden sei. Das Gedenken an die NS-Opfer sei bedeutsam, betonte der Redner: „Wenn man die Verlautbarungen gerade aus bestimmten Ecken der AfD verfolgt, ist es wichtig, dass diese Zeit in Erinnerung bleibt.“ Alle seien dafür in ihrem jeweiligen Umfeld die Multiplikatoren.

Die kurze Veranstaltung, die auch Vertreter anderer Fraktionen besuchten und die der Arbeiterchor der Itzehoer SPD mit drei Liedern begleitete, endete mit der Niederlegung eines Kranzes. Krämer und Rolf Naumann, Vorsitzender der SPD-Arbeitsgemeinschaft, platzierten ihn vor dem Mahnmal. Die Schriftzüge auf den Schleifen: „In Gedenken an die Opfer von Diktatur und Gewaltherrschaft“ sowie „Für Demokratie und Freiheit“.

von Lars Peter Ehrich

erstellt am 28.Jan.2017 | 07:00 Uhr

