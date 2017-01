1583 Babys : Geburtenrekord in Itzehoe

vergrößern 1 von 3 1 von 3

Ein Rekordjahr liegt hinter dem Klinikum Itzehoe: 2016 wurden 1541 Geburten verzeichnet, 1583 Kinder kamen zur Welt – so viele waren es noch nie. „Der bisherige Rekord lag bei 1506 Geburten“, sagt Uwe Heilenkötter, Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. 2015 erblickten 1390 Babys das Licht der Welt, 2014 waren es 1440.

Entsprechend rechnet auch die Stadt Itzehoe mit einem Geburtenrekord für 2016 – noch sind allerdings die Daten nicht ausgewertet. „Wir gehen davon aus, dass es mehr Geburten werden als im bisherigen Rekordjahr 2013“, sagt Holger Pump, Leiter des Amtes für Bürgerdienste. Damals waren 251 Itzehoer Kinder zur Welt gekommen, 2014 waren es 241 und im Jahr 2015 insgesamt 230 Neu-Itzehoer. Hauptursache für den Boom sieht Pump in der Zuwanderung. „Ein steigender Anteil der Eltern hat Migrationshintergrund.“

Das Einzugsgebiet des Itzehoer Klinikums reicht weit über die Stadt- und Kreisgrenzen hinaus, daher fallen die Zahlen dort deutlich höher aus als in der städtischen Statistik. Unter den 2016 im Krankenhaus geborenen Babys sind 21 Zwillingspaare sowie eine hohe Rate an Frühgeborenen. 150 Kinder wurden vor der 37. Schwangerschaftswoche geboren, davon zwölf vor der 32. und zehn sogar vor der 27. Woche. Dabei sei es eigentlich das Bestreben, die Geburt möglichst lange zurückzuhalten, um die Chancen des Kindes zu erhöhen, erklärt Heilenkötter.

Ein Beispiel dafür ist der kleine Can. Nach einem Blasensprung in der 22. Woche drohte eine Frühgeburt in der 23. Woche. Dem Team gelang es, die Geburt bis zur 29. Woche hinauszuzögern. Als Can am 19. Dezember 2016 zur Welt kam, wog er 1230 Gramm. „Er wurde in enger Absprache sowie mit intensivster Therapie versorgt und entwickelt sich sehr gut“, sagt Georg Hillebrand, Chefarzt der Kinderklinik. Darüber sind auch seine Eltern Ali (32) und Cangül (28) Topcam aus Elmshorn sowie Schwester Aleyna (3) froh.

Das Klinikum ist nach eigenen Angaben bei Frauen mit Risikoschwangerschaften sehr beliebt. Als Perinatalzentrum Level 1 verfügt es über die höchste Versorgungsstufe für Neu- und Frühgeborene. Man setze konsequent das Konzept der frühen familiären Bindung um, sagt Hillebrand. „Und das auch bei sehr kleinen oder kranken Neugeborenen.“ Als stillfreundliches Krankenhaus unterstütze man zudem die Möglichkeit der Muttermilchgabe. Auch das Rooming-In für Frühchen, die selbst in der Phase der Intensivbehandlung rund um die Uhr bei ihren Müttern sein können, ist eine Besonderheit.

Deshalb rechnen Heilenkötter und Hillebrand auch damit, dass Itzehoe weiterhin dem bundesweiten Trend der steigenden Geburtenzahlen folgt und der Baby-Boom 2017 anhält.





von Michael Althaus

erstellt am 11.Jan.2017 | 17:07 Uhr