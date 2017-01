Anstieg : Flüchtlinge im Jobcenter angekommen

1 von 1 Foto: ehrich 1 von 1

Das Thema Flucht und Asyl ist mit Verspätung im Jobcenter angekommen. Im Laufe eines Jahres ist die Zahl der arbeitslosen, erwerbsfähigen Flüchtlinge von 300 auf 1000 gestiegen. Betrug ihr Anteil an der Gesamtzahl aller erwerbsfähigen Leistungsbezieher vor einem Jahr noch drei Prozent, so stieg er auf jetzt knapp zehn Prozent an. Doch der Anstieg wird sich stark abbremsen, sagt Jobcenter-Geschäftsführer Martin Görtzen. Bis Ende 2017 wird laut Prognosen noch eine Zunahme auf 1350 erwartet. Bis Juni würden noch monatlich 60 bis 70 Kunden hinzukommen, danach lediglich noch acht bis zehn. Trotz der Zunahme: „Bisher waren unserer Flure nicht überbordend voll, und es gab auch keine langen Warteschlangen“, so der Geschäftsführer.

Nachdem zu Beginn der Flüchtlingskrise vor allem die Leistungsgewährung und die Sprachförderung anstand, geht es jetzt vor allem um Qualifizierung und Vermittlung. Laut Görtzen sind ein Drittel der Flüchtlinge in Sprachförderungskursen, ein weiteres Drittel durchläuft Qualifizierungskurse und für ein weiteres Drittel geht es um Integration in den Arbeitsmarkt oder um die Aufnahme einer Ausbildung. „Dabei stehen wir vor der Herausforderung, die Kunden mitzunehmen.“ Ihnen müsse verständlich gemacht werden, wie wichtig eine Qualifizierung sei. Verständlicherweise hätten einige Kunden das Bedürfnis nach „schnellen Geld in einem Job“, so Görtzen. 50 Frauen und Männer seien im vergangenen Jahr in Job oder Ausbildung vermittelt worden, dies sei eine Quote von 8,5 Prozent. Vor allem in Klein- und Handwerksbetrieben habe er eine große Aufgeschlossenheit gegenüber einer Einstellung von Flüchtlingen feststellen können, langsam entwickele sich auch etwas im Alten- und Pflegebereich. Im Handelsbereich liefe es hingegen noch nicht so gut, dort sei die Sprache eine Barriere. „Für dieses Jahr haben wir uns 100 Vermittlungen vorgenommen“, sagt Görtzen. An Geldern für arbeitspolitische Maßnahmen stehen dem Jobcenter in diesem Bereich eine Million Euro zur Verfügung.

Der Geschäftsführer geht davon aus, dass die Vermittlung schwieriger werde. Denn zunehmend kämen Personen zum Jobcenter, die aufgrund ihrer geringeren Schulbildung größere Schwierigkeiten mit Deutsch hätten und die Sprachkurse nicht so zügig durchlaufen könnten. Auch die Zahl der Analphabeten steige deutlich. Und nicht alle, die wollen, können auch einen Sprachkurs belegen, 300 stünden noch auf der Warteliste. Eine Aufstockung sei aber geplant. Eines ist Görtzen wichtig: „Alle Gruppen, egal ob Ausländer oder Deutsche, werden gleich behandelt.“ Es gebe keine Vorzugsbehandlung.

Für Vermittlung und Betreuung gibt es beim Jobcenter das Expertenteam Flucht, in dem drei Vermittlungskräfte und fünf Mitarbeiter im Leistungsbereich arbeiten. Darüber hinaus, so Görtzen, werde mit allen Behörden und Institutionen in diesem Bereich eng zusammengearbeitet. Über 70 Prozent aller Flüchtlinge beim Jobcenter kommen aus Syrien, 7,5 Prozent aus Eritrea und der Rest aus Afghanistan, Iran, Irak, Pakistan, Nigeria und Somalia. Fast drei Viertel sind unter 35 Jahren, davon wiederum fast 25 Prozent unter 25 Jahren. Mit 67,7 Prozent stellen die Männer deutlich die Mehrheit.

von Joachim Möller

erstellt am 31.Jan.2017 | 04:45 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen