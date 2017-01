Brandschutz : Feuerwehr hat einen langen Atem

1 von 1 Foto: Rother 1 von 1

Wer die Übungsstrecke bei der Kreisfeuerwehrzentrale durchläuft, braucht einen langen Atem. Und auch Feuerwehrchef Frank Raether braucht Geduld und Ausdauer – und Überzeugungskraft. Jedenfalls, wenn der Kreiswehrführer sein Vorhaben umsetzen möchte, einen Brandübungscontainer für die Ausbildung der Atemschutzgeräteträger anzuschaffen. Dass es ohne der Schulterschluss mit Verwaltung und Politik nichts wird, ist allen Beteiligten spätestens seit der letzten Kreistagssitzung im vergangenen Jahr beziehungsweise dem vorgeschalteten Finanzausschuss klar.

Dort hatten die Politiker den Antrag kurzerhand vertagt. Die einfache Begründung: „Uns fehlten Unterlagen, besonders die, in denen Folgekosten und Einsparmöglichkeiten aufgelistet werden“, erklärt Finanzausschussvorsitzender Peter Mohr. Der einfache Hinweis, die Anschaffung sei für den Kreis kostenneutral, da sie zu 100 Prozent aus der Mitteln der Feuerschutzsteuer gedeckt sei, habe da nicht ausgereicht. Deswegen habe man zu diesem Zeitpunkt einfach keinen positiven Beschluss fassen können. Der Christdemokrat und sein Kreisvorsitzender Heiner Rickers haben jetzt das Gespräch mit Frank Raether gesucht, um Missverständnisse aus dem Weg zu räumen und das Projekt „Übungscontainer“ auf den Weg zu bringen.

In der Kreisfeuerwehrzentrale ließen sich die beiden von Raether und Stefan Warias, Fachwart Atemschutz, die Übungen und die Hindernisstrecke erklären, die alle Atemschutzgeräteträge mindestens einmal im Jahr durchlaufen müssen. Und die Pflichtübung hat es in sich. Nach vorgegebenen Leistungen auf dem Rad und dem Laufband sowie am Arm-Ergometer und an der Endlosleiter müssen die Kameraden anschließend den 50 Meter langen Parcours absolvieren – und bei allen Übungen stehen den Atemschutzgeräteträgern insgesamt nur 1600 Liter Luft zur Verfügung. Wer abbricht, ist nicht mehr für den Einsatz zugelassen. 15 von insgesamt 913 Personen ist das im vergangenen Jahr so ergangen. Wobei Raether und Warias betonen, dass es in erster Linie um den Schutz der Kameraden gehe. „Wir wollen die Geräteträger hier an ihre Grenzen bringen“, sagt der Fachwart Atemschutz. „Ich hole lieber einen zusammengebrochenen Kamerad hier von der Übungsstrecke als im Ernstfall aus dem Feuer.“

Auf der vorhandenen Übungsstrecke, so Raether, könne mit Heizstrahlern zwar eine gewisse Wärmeentwicklung dargestellt werden. „Aber echtes Feuer ersetzt das nicht.“ In einem Übungscontainer könne der wirkliche Umgang mit Feuer trainiert werden. Dort sei die Taktik im Brandfall wesentlich besser und vor allem realitätsnaher vermittelbar, beschreiben Raether und Warias.

Heiner Rickers und Peter Mohr sind nicht nur in den Freiwilligen Feuerwehren ihrer Gemeinden Oeschebüttel (Rickers) und Borsfleth (Mohr), sondern als Bürgermeister jeweils auch Dienstherr der dortigen Kameraden. Beide betonen, dass es überhaupt nicht in Frage stünde, dass man optimale Voraussetzungen für die Ausbildung der kameraden und die Kreisfeuerwehr-Führung schaffen wolle. Dafür sei es wichtig, immer offen und klar miteinander zu sprechen und fair umzugehen. Peter Mohr lud Frank Raether in den nächsten Finanzausschuss, der voraussichtlich im März tagen wird, ein, um dort ausführlich über den Brandübungscontainer sowie dessen Finanzierung zu berichten. Dann sollen weitere Schritte beraten werden.

von Sönke Rother

erstellt am 20.Jan.2017 | 05:13 Uhr