Großbrand : Feuer zerstört Wohntrakt eines Resthofs

In der Nacht zu gestern ist in St. Margarethen-Stuven ein kombiniertes Wohn- und Wirtschaftsgebäude teilweise durch ein Feuer zerstört worden. Während der leer stehende Wohnteil komplett vernichtet wurde, verhinderte eine Brandmauer ein Übergreifen der Flammen auf den direkt angebauten Wirtschaftsteil. Das ehemalige Anwesen von Marianne Wobser, die vor vier Monaten ins Dorf gezogen war, war gerade von ihrem Enkel Alexander Arentewicz übernommen worden.

Das Feuer war kurz nach 2 Uhr ausgebrochen. Die Feuerwehr St. Margarethen wurde bei der Brandbekämpfung durch die Nachbarwehren aus Landscheide und Wilster unterstützt, so dass mehr als 60 Feuerwehrleute im Einsatz waren. Die Feuerwehr Brokdorf konnte nicht gerufen werden, da sie in der Brandnacht ihren Feuerwehrball feierte. Den Brandschutz in der Elbgemeinde hatte für sie die Feuerwehr Wewelsfleth übernommen.

Für die Löscharbeiten war ein Löschbrunnen in der Nähe der Brandstelle genutzt worden. Weil ein zweiter Löschbrunnen am Wilhelm-Jensen-Weg wegen eines Defekts ausgefallen war, musste auf einen zweiten Löschbrunnen bei der weiter entfernt liegenden Grundschule ausgewichen werden. Wegen der langen Schlauchleitung mussten Pumpen zwischengeschaltet werden, für die der Einsatz der Nachbarwehren unverzichtbar war.

Die Ursache des Feuers ist ebenso unbekannt wie die Schadenshöhe. Die Kriminalpolizei Itzehoe hat die Ermittlungen aufgenommen.