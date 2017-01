Kreis Steinburg : Feuer auf Resthof in St. Margarethen: Blitzeis bremst die Feuerwehren aus

1 von 1 Foto: Karsten Schröder 1 von 1

Um kurz nach zwei Uhr in der Nacht zum Sonntag wurde die Feuerwehr Sankt Margarethen (Kreis Steinburg) wegen eines Feuers alamiert. Beim Eintreffen des ersten Einsatzwagens stand der Resthof bereits lichterloh in Flammen. Glücklicherweise war das Haus unbewohnt, denn die extreme Straßenglätte im Süden des Landes machte auch den Feuerwehren zu schaffen. So dauerte es etwas länger, bis die nachalarmierten Wehren Wilster und Landscheide eintrafen. Eine halbe Stunde später als ihre Kollegen erreichten sie die Brandstelle. Verletzt wurde niemand.

von Karsten Schröder, shz.de

erstellt am 08.Jan.2017 | 11:39 Uhr