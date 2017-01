Verkehr : Fast alle Autofahrer ignorieren Stopplinie

1 von 1 1 von 1

Die breite weiße Linie ist nicht zu übersehen, das leuchtend rote Stoppschild wenige Meter davor auch nicht. Und dennoch werden diese klaren Verkehrsregeln von fast allen Autofahrern ignoriert. Im Minutentakt rollen Fahrzeuge aller Art aus Richtung Kleve und Krummendiek oder vor allem von der nahen B 5 kommend heran, um auf die Landesstraße 135 abzubiegen. Während viele auf dem Weg nach links in Richtung Heiligenstedten noch kurz stoppen, fahren die Rechtsabbieger nach Wilster meistens einfach durch.

Für Frank Peters ist das nicht nur ein klarer Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung, es ist auch höchst gefährlich. Das Zusammentreffen zweier Landesstraßen an der Büchsenkate wurde von den Verkehrsbehörden als Unfallschwerpunkt eingestuft. Der Leiter der Polizeistation Wilster hat sich ein eindeutiges Ziel gesetzt: „Ich will diesen Unfallschwerpunkt weg haben.“ Er kündigt verschärfte Kontrollen auch mit Unterstützung von Videokameras an. „Das ist doch das erste, was man in der Fahrschule lernt“, kann der Polizeihauptkommissar über das Verhalten vieler Verkehrsteilnehmer nur den Kopf schütteln. Frank Peters erinnert daran, dass es hier in den vergangenen Jahren mehrere Verkehrsunfälle auch mit Schwerverletzten und sogar einem Todesopfer gegeben habe. Ursache sei zumeist das Missachten der Vorfahrt durch von der B 5 kommende Autofahrer gewesen. Genau deshalb habe man im vergangenen Jahr das Vorfahrt-achten-Schild durch ein Stoppschild und die dazugehörige Haltlinie ersetzt. Gleichzeitig war die vorhandene Radwegefurt entfernt worden. An der Einmündung müssen jetzt auch in Richtung Wilster oder Itzehoe fahrende Zweiradfahrer den fließenden Verkehr beachten und vorbeilassen. Auch für sie gibt es eine neue Beschilderung.

Geholfen hat das bislang nicht viel. Eher im Gegenteil. Hält tatsächlich mal ein Autofahrer vorschriftsgemäß an, muss er sogar noch das Auffahren durch den Hintermann befürchten, der mit einem ordnungsliebenden Vordermann nicht gerechnet hatte. Ein solcher Fall ist bei der Polizei bekannt. Peters geht aber von einer deutlich höheren Dunkelziffer aus, weil einfache Blechschäden häufig privat geregelt und damit nicht in den Akten landen würden.

Bei der nächsten Verkehrsschau durch Vertreter zuständiger Behörden will Peters auf einen Umbau der Gefahrenstelle drängen. So könnte das Problem mit einem rechtwinkligen Verlauf der Kurve deutlich entschärft werden. Bis dahin werden dort immer wieder Beamte Posten beziehen. Zehn Euro kostet die Missachtung von Schild und Linie. Eine ordentliche Belehrung durch Polizeibeamte gibt es meist kostenlos obendrauf.

von Volker Mehmel

erstellt am 13.Jan.2017 | 05:52 Uhr

