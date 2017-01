Fantastischer Realismus : „Farbe braucht ein bisschen Raum“

vergrößern 1 von 3 Foto: Hinz 1 von 3

Seine vielschichtigen Werke sind auf den ersten Blick nicht zu deuten, denn sie dringen in eine tiefere Ebene ein. In zurück genommenen Farben bedienen sie sich je nach Themen einer selbst entwickelten Symbolsprache. Der fantastische Realismus von Künstler Michael Krautzig (57) aus Glückstadt enthält symbolistisch-metaphorische Tendenzen und ist Ergebnis einer jahrzehntelangen Suche.

Als er beruflich eine pflegerische Ausbildung gemacht und Nachtschichten im Krankenhaus geschoben hat, um mehr Zeit für die Arbeit im Atelier zu haben, ergaben sich für ihn auch aus dieser Tätigkeit verschiedene Themen, denen er künstlerisch nach ging. So widmet er sich in seinen Arbeiten den grundlegenden Fragen des Daseins und spürt darin dem Seelischen nach: Wie funktioniert Bewusstsein, wie nehmen wir wahr, was nehmen wir an? „Aus meiner Arbeit mit alten und dementen Leuten haben sich diese Fragen einfach aufgeworfen.“

Damit sucht er auch eine Erklärung nach dem Sinn von Leiden und anderen Zuständen. „Ich kann nicht behaupten, dass ich die Antwort gefunden habe, sondern bleibe eher offen für Ideen und die Suche.“ So war eine Zeit lang das Auge sein bestimmendes Thema.

Auf Umwegen ist Michael Krautzig zur Kunst gekommen, hat sich alles selber beigebracht. Mit Zeichenheften angefangen, ist er über die Malerei zur Plastik gekommen und hat bei einigen Lehrern gelernt, dann auch keramisch gearbeitet. Seine Projekte hat er von Anfang an immer wieder in Gruppenausstellungen zu verschiedenen gegenwartsbezogenen Themen sowie Themen aus der Arbeitswelt präsentiert: „Mythen und Legenden“, „Macht oder Ohnmacht“, „Der schöne neue Mensch“ sowie gesellschaftlich „Der Tod“ und psychologisch „Innere Helden“ waren seine Titel. Er arbeitet sich aufwendig mit Zeichnungen und Vorarbeiten ans jeweils selbst gesteckte Ziel heran. „Das Werk ist dann Teil eines längeren Entwicklungsprozesses, mit dem ich aber keine fertigen Ergebnisse präsentieren, sondern mich dem Thema so weit wie möglich annähern will – mit genug Spielraum für eigene Interpretationen.“

Dazu nutzt er eine alte Maltechnik, meist Öl auf Holz. „Auf festem Untergrund kann ich meine Aussagen am besten umsetzen, weil es die Farbe anders aufnimmt.“ Die Farbe brauche ein bisschen Raum. „Ich will Weite erzeugen brauche dazu auch größere Formate.“ Künstlerisch vielseitig, macht er auch Lesungen und Musik in kleinen Veranstaltungen und öffnet sein Atelier jeden Sonnabend und Sonntag von 14 bis 18 Uhr für die Öffentlichkeit. Seit 2014 hat er nun sein eigenes „Atelier Michael Krautzig“ im „Regenbogenhaus“ in der Kleinen Kremper Straße 12. Im Moment ist er mit Betonplastik beschäftigt. Deswegen steht neben den Bildern auch eine kleine Anzahl von Plastiken im Ausstellungsraum.

In einem Heftchen unter dem Motto „Wort und Bild“, das wie eine Mischung aus einem Kalender und Katalog anmutet und von seiner Tochter, einer Fotografin, umgesetzt wurde, kombiniert er selbst geschriebene Lyrik mit Fotografien die er zum Selbstkostenpreis (25 Euro) verkauft.

Auch bereitet der vielseitige Künstler einen neuen Zyklus rund um das Thema „Glaube“ vor, das er nach Weihnachten bearbeiten will.

von Ludger Hinz

erstellt am 30.Jan.2017 | 17:07 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen