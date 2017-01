Umzug : Familienzentrum in neuen Räumen

vergrößern 1 von 3 1 von 3

Spielzeug ist auf dem Boden verteilt, auf dem Tisch stehen Kaffeetassen, im Obergeschoss liegen Turnmatten bereit. Zwei Räume sind noch kuschelig warm, Mütter und ihre Babys haben bis vor wenigen Minuten dort zusammengesessen. „Im Moment ist es ruhig hier“, sagt Leiterin Benita von Sass-Hasselblatt, der Pressetermin findet in der Mittagspause statt. Bewusst, denn: „Vormittags oder nachmittags tobt hier das Leben.“ Das evangelische Familienzentrum hat einen neuen Standort: Die Einrichtung der Diakonie ist ab sofort in der Lindenstraße 93 zu finden.

Bislang hatte sich das Familienzentrum Räume mit der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde geteilt. Weil es zum Streit kam, suchte die Diakonie einen neuen Standort (wir berichteten). Sie entdeckte die Räume einer ehemaligen Ergotherapie-Praxis an der Lindenstraße, die seit zwei Jahren leer standen. „Die sind wie gemacht für uns“, sagt Diakonie-Geschäftsführer Thorsten Sielk. Nicht nur die Aufteilung sei ideal, auch liege das Gebäude nicht weit weg vom alten Standort: „Wir bleiben also im gleichen sozialen Umfeld, die bisherigen Besucher bleiben uns erhalten.“ Außerdem sei die St.-Ansgar-Kirche in der Wilhelmstraße nicht weit entfernt. In den dortigen Räumen befinden sich bereits weitere Angebote der Diakonie, einzelne Kurse des Familienzentrums sollen dorthin ausgelagert werden.

Mit dem Einzug in die neuen Räume, die die Diakonie langfristig angemietet hat, hat sich das Familienzentrum flächenmäßig vergrößert. 200 Quadratmeter auf zwei Etagen bieten Platz für ein Café, einen Gruppenraum für Kinderbetreuung, einen Sportraum, Räume für Mutter-Kind-Kurse, ein Beratungszimmer und ein Büro für die Verwaltung. „Die Räume bergen mehr Möglichkeiten als die alten“, sagt Benita von Sass-Hasselblatt.

Bewährte Angebote wie der interkulturelle Treff, das Café i-Punkt und die so genannten Delfi-Kurse für Mütter und ihre Babys würden fortgeführt. Das sei ausdrücklicher Wunsch der Teilnehmer gewesen, die vor der Renovierung und Gestaltung der neuen Räume befragt wurden. Darüber hinaus sei sie offen für neue Angebote, sagt die Leiterin. „Auf Vorschlag unserer Besucher laden wir immer mal wieder Referenten ein, beispielsweise zum Thema Kinderkrankheiten.“ Vor und hinter dem Haus stehen Parkplätze bereit, eine Fläche neben dem Haus soll noch zum Außengelände ausgebaut werden.

Insgesamt gebe es Angebote für Menschen von 0 bis 100 Jahren, der Schwerpunkt liege auf den jungen Familien. „Es wird erwartet, dass wir immer mehr Begegnungszentrum sind“, so Sass-Hasselblatt. Die Rolle der Familienzentren habe sich gewandelt, ergänzt Thorsten Sielk. Sie seien vor vielen Jahren als Mehrgenerationenhäuser gestartet, dann habe man sich eine Zeit lang auf Bildung fokussiert. „Jetzt konzentrieren wir uns wieder stärker auf den Begriff der Familie.“ Daher sei die Einrichtung vor einigen Jahren auch von Familienbildungsstätte in Familienzentrum umbenannt worden.

Die ersten Reaktionen der Besucher auf die neuen Räume sind laut Sass-Hasselblatt ausschließlich positiv. „Das ist nun endlich ein Haus der Familie“, habe eine junge Mutter beim Betreten der Räume gesagt.

