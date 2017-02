Wirtschaft : Experten-Tipps für Gründerzentrum

1 von 1 1 von 1

Professor Ralf Thiericke kann sich ein Gründerzentrum für Glückstadt gut vorstellen. Das betonte der Leiter des Itzehoer Innovationszentrums Izet als Gast im Wirtschaftsausschuss der Elbestadt. „Glückstadt hat gute Voraussetzungen.“ Zum einen spreche für den Standort die Nähe zu Hamburg, zum anderen der geplante Elbtunnel. „Ich bin gerne bereit Ihnen weiter zu helfen“, versprach er. Und er lud Politik und Verwaltung ein, ihn im Itzehoer Izet zu besuchen: „Wir haben eine gute Cappuccino-Maschine.“ Ein Gründerzentrum für Glückstadt findet er „ganz spannend“.

Thiericke warnte aber vor überzogenen Erwartungen. „Die Erfolge stellen sich langfristig ein.“ Das 1997 gegründete gemeinnützige Innovationszentrum in Itzehoe habe heute 1300 Arbeitsplätze. „Wir boomen. Junge Gründer sind bei uns gut aufgehoben.“ Insgesamt gebe es heute im Innovationspark im Norden der Kreisstadt mit anderen Unternehmen – unter ihnen die Fraunhofer Gesellschaft – rund 3000 Arbeitsplätze. Wichtig seien letztlich die Infrastruktur und die Fachkräfte. „Sie sind die wichtigsten Erfolgsfaktoren für die Entwicklung eines Wirtschaftsstandortes.“

Das Izet habe eine gesamte Fläche von 6000 Quadratmetern, die teils bebaut ist. 3000 Quadratmeter der Flächen im Innovationszentrum sind vermietet. Das seien 96 Prozent Auslastung. „Wir bieten Büros, wir coachen“, sagte Thiericke. Eine so große Fläche wie in Itzehoe, würde er für Glückstadt nicht empfehlen. „1000 bis 1500 Quadratmeter Fläche sind realistisch. Aber nicht zu weit weg von der Innenstadt.“

Thiericke gab aber auch zu Bedenken, dass ein Gründerzentrum komplex sei in den Aufgaben. „Wir verstehen uns so, dass wir die jungen Leute an die Hand nehmen. Bei uns gibt es Hänger zum transportieren und Beamer zum ausleihen“, nannte er praktische Beispiele. „Und wir coachen intensiv – von Fördermitteln bis hin zum Marketing.“ Der Erfolg: Wirtschaftswachstum und hochqualifizierte Beschäftigte in der Region.

Für die Finanzierung gab er Anregungen. Denkbar seien Fördermittel, aber auch Unterstützung durch Firmen. Weil das Izet mit 7,8 Millionen Euro über Förderprogramme finanziert werde, gebe es in Itzehoe Auflagen, gab er zu Bedenken. „Wir haben eine Technologiebindung.“ Zum Beispiel dürften sich keine Universitäten einmieten.

16 Gründerzentren hat Schleswig-Holstein. „Hamburg kein einziges.“ Die Leiter der Einrichtungen im Land würden sich alle gut kennen und Thiericke glaubt, dass auch alle bei einem Glückstädter Projekt unterstützen würden. „Sie bekommen von allen Input.“

Begeisterung zeigte Siegfried Hansen von der Piraten-Partei. Er arbeitet selbst im Itzehoer Stadtteil Edendorf. Das Izet bezeichnet er als „Keimzelle“ für eine gute Vernetzung der Firmen. „Für Glückstadt ist es eine gute Idee, um Arbeitsplätze zu schaffen.“ Denn die Stadt biete ein „Super-Wohnumfeld“ und sei „optimal aufgestellt“. Zudem komme die Elbquerung und darauf müsse sich Glückstadt schon jetzt vorbereiten.

Thiericke war als Experte in den Ausschuss eingeladen worden. Denn das Thema Gründerzentrum war auf Antrag der Piraten bereits im November in dem Gremium diskutiert worden. Unterstützung gab es vom Ausschussvorsitzenden Hans-Georg Helm (CDU). Helm und Hansen waren sich im November einig, für das Projekt zunächst die Stimmungslage auszuloten.

Die Stadtverwaltung hatte bereits signalisiert, dass sie sich wegen vieler Aufgaben in 2017 dem Thema Gründerzentrum wahrscheinlich erst im kommenden Jahr widmen könne.

von Christine Reimers

erstellt am 04.Feb.2017 | 08:00 Uhr