Einzelhandel : Es geht um mehr als Shopping

Wenn es nach den Buchstaben von Verordnungen ginge, dürfte es in einer Stadt wie Wilster bald keine verkaufsoffenen Sonntage mehr geben. Ein Brief von Wirtschaftsminister Reinhard Meyer an die Kommunen als Genehmigungsbehörde mit dem Hinweis auf eine nach einem Gerichtsurteil verschärfte Rechtslage hat denn auch den örtlichen Verkehrs- und Gewerbeverein auf den Plan gerufen.

Vorsitzender Olaf Reese machte sich umgehend bei Thorsten Franck im Ordnungsamt Wilstermarsch schlau – und konnte erst einmal durchatmen. Dem für den 29. Januar geplanten Wintervergnügen steht nichts im Wege. Reese und seine Mitstreiter wollen aus der neuen Not ohnehin jetzt eine Tugend machen und die Planungen für künftige Shopping-Sonntage auf den Prüfstand stellen und gegebenenfalls mit attraktiverem Programm retten. Nach strenger Auslegung dürfte es sonntägliche Einkaufsmöglichkeiten nur noch dann geben, wenn zum Beispiel wegen einer Veranstaltung so viele Menschen in der Stadt sind, dass deren Bedürfnisse allein durch mobile Händler nicht mehr befriedigt werden können. „In Wilster wäre das wohl so nur beim Bauernmarkt im September der Fall“, sagt Olaf Reese. Für ihn geht es bei den vier offenen Sonntagen in der Marschenmetropole ohnehin um viel mehr als nur Shopping. „Natürlich wollen wir auch Umsätze machen“, bekennt der Betreiber von Modehäusern in Wilster und Brunsbüttel. „Aber wir investieren ja auch.“ Vor allem aber gehe es um Werbung für die Stadt und die ganze Region. „Auswärtige kommen nach einem Einkaufsbummel auch für eine Fahrradtour wieder“, weiß Reese. Und der Bevölkerung biete der entspannte Sonntag ein bisschen Unterhaltung und bringe Leben in die Stadt. Für viele Menschen seien diese Sonntage ganz einfach auch die Möglichkeit, sich in der Stadt als ein Ort der Kommunikation zu treffen. „So wie früher beim Jahrmarkt.“

Vier offene Sonntage im Jahr hält Olaf Reese aber auch für ausreichend. „Bei den vielen Überschneidungen mit anderen Städten muss man schon überlegen, ob der Zenit überschritten ist.“ Um diese vier Sonntage auch in Zukunft genehmigt zu bekommen, wollen Reese und sein Gewerbeverein weiter an Konzepten feilen. Am Ordnungsamt sollte es nicht scheitern. „Wir gehen da mit sehr viel Augenmaß vor“, kündigt Thorsten Franck an. Vom Grundsatz her wolle man es so lange es geht weiter so handhaben wie bisher.

„Wir freuen uns doch auch, wenn in der Stadt was los ist“, weiß Franck um die Bedeutung solcher Aktivitäten. Man stehe mit dem Gewerbeverein jedenfalls in engem Kontakt. „Der Handel hat die volle Unterstützung des Amtes“, schließt Franck.

Olaf Reese hofft, dass am Ende kein ministerieller Erlass oder die Kommunalaufsicht einen Strich durch viele Pläne macht. „Kleinen Orten wie Wilster darf man die vier Sonntage nicht entziehen. Das sind doch die Aktivitäten, wo wir als lokale Geschäftsleute gegen den Onlinehandel punkten können.“ Auch von den Mitarbeitern her sieht er keine Probleme. Für einen halben Tag Arbeit gebe es einen Tag frei und zusätzlich noch Sonntagszuschläge.

von Volker Mehmel

erstellt am 07.Jan.2017 | 17:01 Uhr