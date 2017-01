Integration : „Er kann die Ausbildung hier schaffen“

vergrößern 1 von 2 Foto: Rosenburg 1 von 2

Seit einem Jahr ist Hussam Mohamad im Kreis Steinburg. In Hohenfelde hat der junge Syrer ein neues Zuhause gefunden. Und seit knapp zwei Monaten hat der 20-Jährige, der vor Krieg und Bombenhagel aus seiner Heimatstadt Damaskus floh, in Horst für sich eine berufliche Perspektive entdeckt. Hussam Mohamad erhielt am 1. November 2016 in der Firma von Hans-Otto Nöhren einen Ausbildungsvertrag zum Anlagenmechaniker Sanitär, Heizung und Klimatechnik.

Der Horster Betrieb ist ein Beispiel für Arbeitgeber im Kreis, wie berufliche Integration von Flüchtlingen gelingen kann. Das Regionale Berufsbildungszentrum (RBZ Steinburg), der Unternehmensverband Unterelbe-Westküste und die Serviceclubs des Kreises haben sich zum Ziel gesetzt, Arbeitgeber und Flüchtlinge in Kontakt zu bringen, auch um die Zuwanderer gesellschaftlich besser einzubinden. Dazu gab es im vergangenen Jahr in Zusammenarbeit mit Jobcenter, Agentur für Arbeit und Ausländerbehörde eine Auftaktveranstaltung für Arbeitgeber. Jetzt wird es erneut einen Informationsabend für alle interessierten Unternehmer geben (siehe Kasten). Dabei geht es in erster Linie um Arbeitsmöglichkeiten, so wie Hussam Mohamad sie im Betrieb von Hans-Otto Nöhren erhielt.

Anlagentechniker für Sanitär, Heizung und Klimatechnik sei „ein zukunftsträchtiger Beruf“, unterstreicht Hans-Otto Nöhren die beruflichen Chancen, die sich Hussam Mohamad nach abgeschlossener, dreieinhalbjähriger Ausbildung eröffnen. „Er kann als Geselle in jede Richtung weitermachen, kann sich auch weiter qualifizieren, die Meisterschule besuchen, die Technikerprüfung ablegen.“ Und: „Es gibt einen ganz großen Bedarf an Fachleuten in unserer Branche.“ Nöhren sieht großes Potential bei seinem Auszubildenden, der zunächst ein Praktikum in der Horster Firma absolvierte. „Er war unser sechster Praktikant“, erzählt Hans-Otto Nöhren, der selbst im Horster Flüchtlingshelferkreis engagiert ist. Hussam Mohamad sei aber der erste gewesen, „bei dem wir gesagt haben, wenn er so weitermacht, kann er die Ausbildung hier schaffen“. Zwar waren auch zuvor Praktikanten dabei, die auf jeden Fall intelligent und auch der deutschen Sprache mächtig waren, aber mit den Anforderungen im Arbeitsalltag nicht klar kamen – oder eben merkten, dass dieses Handwerk nicht zu ihnen passte.

Hussam Mohammad hat die Herausforderungen, die die anspruchsvolle Ausbildung an ihn stellt, angenommen – und eine Qualifizierungsmaßnahme ermöglichte den Einstieg am 1. November in die Ausbildung. Seither ist er wie üblich zwei Wochen zur praktischen Arbeit im Betrieb und eine Woche zum Blockunterricht am Regionalen Berufsbildungszentrum in Itzehoe. „Er ist auch gleich in die Klasse des ersten Ausbildungsjahres gekommen, muss aber zwei Monate nachholen“, weist Hans-Otto Nöhren auf das Lernpensum hin. Erreicht Hussam Muhamad, der in Damaskus sein Abitur machte, den geforderten Stand, wird er zum 1. August dieses Jahres gleich ins reguläre 2. Ausbildungsjahr gehen. Bei der Aussicht lächelt Hussam Muhamad. Dem 20-Jährigen gefällt es gut in seinem Lehrbetrieb und an seinem Wohnort.Doch die Erinnerung an zu Hause begleitet ihn. „Die Heimat fehlt immer“, sagt er. Die Versorgungslage für Menschen im kriegsgeschüttelten Damaskus, etwa 4000 Kilometer von Horst und Hohenfelde entfernt, ist jedoch dramatisch, allein schon hinsichtlich der Versorgung mit Strom und Wasser. „Strom gibt es seit drei Jahren nur für zwei Stunden am Tag“, erzählt er. Und das Wasser ist knapp. Er sei mit seiner jetzigen Lebenssituation zufrieden, fügt der junge Mann lächelnd hinzu, der in seiner Freizeit gern Billard spielt und der seinen Führerschein machen möchte – auch für seinen Beruf.



von Ilke Rosenburg

erstellt am 16.Jan.2017 | 17:07 Uhr