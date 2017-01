Entwicklungskonzept für Krempe: Wo geht die Reise hin?

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Krempe ist auf der Suche nach einem tragfähigen Zukunftskonzept. „Die Zeiten des quantitativen Wachstums der Bevölkerungszahlen sind auch bei uns vorbei“, sagt Bürgermeister Volker Haack. Die Ausweisung eines neuen Baugebietes auf der grünen Wiese werde durch die Landesregierung sehr kritisch gesehen. „Im Rahmen eines aufzustellenden Ortsentwicklungskonzepts wollen wir die Zukunftsfähigkeit des Ortes gewährleisten.“ Um am Ende dieses Prozesses zu einem realisierbaren Konzept zu gelangen, hänge es „wesentlich davon ab, eine gute Standortanalyse als Basis für Entwicklungsstrategien zu erarbeiten“.

Was macht Krempe aus? Wie soll sich die kleine Marschenstadt entwickeln? Dies sind Fragen, die bereits mit dem örtlichen Einzelhandel besprochen wurden. Die für Krempe tätige AC Planergruppe aus Itzehoe hat sich ebenfalls mit der Ist-Situation beschäftigt. Und auch der örtliche Ausschuss für Stadtentwicklung setzte sich mit den Eckpunkten des Zukunfts-Projektes auseinander. Mittlerweile liegt der Entwurf eines Ortsentwicklungskonzepts mit vier verschiedenen Themenbereichen vor. Die Felder reichen vom Schlagwort „Wohnungsbauentwicklung“, über die örtliche Versorgung bis hin zur gewerblichen Entwicklung und der Verkehrsentwicklung.

Die Pläne sollen der Öffentlichkeit am 14. Februar im Rahmen einer Einwohnerversammlung vorgestellt werden. Die Veranstaltung findet in die Mensa am Burggraben statt und beginnt um 19.30 Uhr. Alle Bürger sind eingeladen.

von Joachim Möller

erstellt am 29.Jan.2017 | 13:40 Uhr