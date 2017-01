Auszeichnung : „Engagement über das Maß hinaus“

vergrößern 1 von 3 Foto: SOSAT (2) 1 von 3

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: In zwei Jahren – 2019 – feiert der MTV Herzhorn seinen 100. Geburtstag. Die beginnenden Planungen sehen viele Aktionen und Aktivitäten vor. Sie sollen in einem großen MTV-Festball münden. Soweit zumindest die Vorstellungen, die der Vorsitzende Sönke Reimers in der diesjährigen Hauptversammlung verkündete.

Vor der beeindruckenden Zahl von 118 Mitgliedern im Landgasthof „Zur Linde“ hielt Reimers seine Jahresbilanz. Darin unterstrich er vor allem den Einsatz aller Ehrenamtler im Verein. „Mehr als 80 Trainer, Betreuer, Schiedsrichter und Gremienmitglieder sorgen mit ihrem Engagement für den Erfolg des MTV und damit auch für die Region“, sagte Reimers. Neun verschiedene Sparten treiben Sport unter dem Dach des Gesamtvereins.

Das Jahr 2016 stand im Zeichen vieler Feste und Jubiläen. So zählte der Redner das Dorffest, die 50-jährigen Bestehen der Frauen-Gymnastik und der Kegel-Sparte auf. Der elfte Hühnerbrückenlauf und auch der Aufstieg der Handball-Frauen in die Oberliga und das Handball-Feriencamp zählten zu den sportlichen Höhepunkten. Warum sich dennoch der Mitgliederbestand um 24 auf jetzt 723 verringerte, war für den Vorsitzenden nicht ganz nachvollziehbar: „Die Gründe dafür wollen wir analysieren.“

Als außerordentlich gut bewertete Sönke Reimers die Zusammenarbeit des MTV mit mehreren Schulen in Glückstadt und natürlich der Herzhorner Grundschule. Der Verein stellt etliche Trainer ab, um Kinder und Jugendliche in den Bildungseinrichtungen Sport näher zu bringen. Aber: Innerhalb dieser Zusammenarbeit der Schulen mit dem Verein ist es Pflicht, dass von ehrenamtlichen Trainern und Betreuern ein polizeiliches Führungszeugnis vorzulegen ist. Dieses fand Zustimmung im Vereinsvorstand und soll jetzt auch für alle Jugendtrainer und Betreuer im Verein eingeführt werden. „Wir haben eine Verantwortung gegenüber Eltern und Kindern und stehen somit in der Pflicht“, begründete Sönke Reimers.

Mit einem Dank an alle Unterstützer, Freunde und Mitglieder schloss der MTV-Vorsitzende seine Jahresbilanz. Tradition in der MTV-Hauptversammlung ist es, jemanden für sein besonderes Engagement auszuzeichnen. Diesmal stand Jugendtrainerin Antje Harken im Mittelpunkt. Seit Jahren trainiert sie verschiedene Jugendteams; zurzeit sind es die D-Jungen. Erst vor kurzem hatte Antje Harken auch die Prüfung für den Trainer-B-Schein bestanden. „Dein Jahre langer Einsatz geht weit über das Maß hinaus“, lobte Sönke Reimers. Wie hoch die Geehrte ihre Arbeit wertet, wurde in ihren Worten deutlich: „Diese Ehrung freut mich natürlich , aber sie kostet mich auch eine Trainingsstunde.“

Kassenwart Rainer Glöckner meldete einen ausgeglichenen Finanzstand, meinte aber im Hinblick auf kommende Veranstaltungen ein noch wachsameres Auge auf die Finanzen zu werfen. Wie erwartet kam es auch innerhalb der Wahlen zu keinen Überraschungen. Vorsitzender Sönke Reimers wurde einstimmig in seine zweite Amtsperiode gewählt. Genau so deutlich fiel das Votum für Kassenwart Rainer Glöckner, Beisitzer Holger Fehlau, Gerätewart Wolfgang Wenzel, Kassenprüfer Manfred Will aus.

Die einzige Veränderung gab es im Amt des Jugendobmanns. Nach acht Jahren gab Ute Reimers die Aufgabe ab. „Du hast eine tolle Arbeit geleistet und warst die Zuverlässigkeit in Person“, sagte Sönke Reimers in einer kleinen Laudatio. Der Dank der Versammlung: stehender Beifall, der die scheidende Vorständlerin zu Tränen rührte. Ihr Nachfolger wurde mit einstimmigem Votum Finn Engelbrecht-Greve.