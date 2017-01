Kinder : Emma liebt ihre neue Kita-Gruppe

1 von 1 Foto: jörgens 1 von 1

Schwierige Zeiten haben sich für die kleine Emma zum Guten gewendet. Seit November 2016 wird die Vierjährige in der frisch umgebauten und umstrukturierten Kindertagesstätte in Glückstadt-Nord betreut und ist dort sehr glücklich. Darüber sind ihre Eltern Peggy und Sven Döring sichtlich erfreut, hatten sie doch ursprünglich gehofft, dass ihre Tochter weiterhin in der Kita am Burggraben betreut werden könnte. Doch das Mädchen mit Down-Syndrom musste die Kita wechseln. Befürchtungen, dass sie im neuen Umfeld Probleme haben würde, erfüllten sich glücklicherweise nicht.

Emma hatte seit ihrem ersten Lebensjahr die Kindertagesstätte am Burggraben besucht. Zunächst war sie dort in der Krippe untergebracht. Auch als sie drei Jahre alt wurde, konnte sie auf Antrag noch ein zusätzliches Jahr in der Krippe verbringen, denn Emma hat aufgrund des Down-Syndroms einen erhöhten Betreuungsbedarf. Das Kita-Team half den Eltern, den Antrag zu stellen, der jedes Jahr neu an den Träger der Kita gestellt werden muss. Groß war die Enttäuschung, als die neue Verwaltung der Kindertagesstätten im Kirchenkreis Münsterdorf-Rantzau dem Antrag im vergangenen Jahr nicht mehr zustimmen wollte. Da für die Einrichtung am Burggraben extra eine Betreuungskraft hätte eingestellt werden müssen, entschied die Verwaltung, Emma in die Kita in Glückstadt-Nord zu schicken. Dort erfolgte bereits der Umbau für eine Integrationsgruppe, die für Kinder mit erhöhtem Betreuungsbedarf entstehen sollte. Im November, direkt nach der Eröffnung des neuen Gebäudes, zog Emma dort mit ein.

„Wir wurden sehr lieb aufgenommen und werden immer noch alle gut betreut“, freuen sich Peggy und Sven Döring. Beide sind berufstätig und deshalb auf eine Betreuung für Emma angewiesen. Und mit der sind die Dörings auch in der neuen Kita sehr zufrieden. „Wir konnten uns schon eine Woche vor dem Einzug in die neuen Räume in der Gruppe eingewöhnen, und überhaupt wird hier sehr individuell auf Emma eingegangen“, erzählt Peggy Döring.

Neben einer Erzieherin ist eine Heilpädagogin immer in der Gruppe. „Emma ist sehr selbstbewusst geworden, und auch mit der Sprache geht es immer besser“, erzählen die Eltern begeistert. „Bei Emma gibt es einfach keinen Stillstand in der Entwicklung“, so Peggy Döring.

Das sehen auch die Mitarbeiter in der Kita. „Kein Kind kennt sich so gut in den Räumen aus wie Emma“, lobt Leiterin Anja Sternberger. Darin hat sie sogar einen Vorteil den anderen Kindern gegenüber. „Emma weiß ganz genau, wo welches Spielzeug zu finden ist und zeigt das dann auch gern den anderen Kindern“, so die Leiterin weiter. Ihre Kolleginnen hätten ihr außerdem berichtet, dass Emma ausgesprochen gern singt, im Bewegungsraum herumtobt und auch beim Spiel im Außengelände sehr lebhaft sei. Das können auch ihre Eltern nur bestätigen. Sie sind glücklich, dass Emma so gut angekommen ist.

Doch die nächste Hürde zeichnet sich schon ab, wenn Emma sechs Jahre alt und schulpflichtig wird. Denn auch wenn sie sich gut entwickelt, würden die Eltern ihr gern ein zusätzliches Kindergartenjahr gönnen, um sie auf die Schule vorzubereiten. Doch auch dazu muss dann wieder ein Antrag gestellt werden: auf Zurückstellung von der Schulpflicht. Dafür wollen die Dörings mit Unterstützung des Kita-Teams kämpfen.