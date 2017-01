Wintereinbruch : Eine Schwerverletzte nach Blitzeis

vergrößern 1 von 4 1 von 4







Das war ein rutschiges Wochenende für Autofahrer und Fußgänger: Infolge von Blitzeis ereigneten sich am Sonnabend zahlreiche Unfälle im Kreis Steinburg. Nach Angaben von Polizei und Rettungsdienst wurde eine Frau schwer verletzt. Sie wurde gegen 13.45 Uhr in einem Auto eingeklemmt, das am Ortsausgang Rade auf der L 123 in Richtung Hennstedt von der Straße abgekommen war und auf der Seite lag. Kameraden der Feuerwehren aus Kellinghusen, Lockstedter Lager und Hennstedt befreiten die Verunglückte. Sie wurde in das Klinikum Itzehoe eingeliefert.

Allein 23 Unfälle ereigneten sich in der Kreisstadt Itzehoe, wo die Polizei zwischen 10 und 17 Uhr fast im Dauereinsatz war. Eine 47-jährige Elmshornerin erlitt einen Schock, nachdem sie sich mit ihrem Auto auf der glatten Fahrbahn gedreht und mit einem LKW kollidiert war. Der Vorfall ereignete sich gegen 10.15 Uhr im Birkenweg. „Sie blieb ansonsten unverletzt. Ihr Fahrzeug wurde im Heckbereich erheblich beschädigt“, teilte ein Polizei-Sprecher mit.

An der Kreuzung Adenauer-/Schumacherallee kam wenig später ein 52-jähriger Opel-Fahrer nicht rechtzeitig zum Stehen und fuhr einen Ampelmasten um. Der Mast mit einem gelben Blinklicht wurde kurz darauf von den Stadtwerken demontiert. An dem Opel entstand Totalschaden. „Der Fahrer wird sich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit verantworten müssen“, kündigte ein Polizei-Sprecher an.

Ein Rettungswagen hatte am späten Nachmittag gegen 17 Uhr Probleme, die abschüssige Straße Hohe Luft in Itzehoe zu verlassen. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr eilten zu Hilfe und stumpften das Eis auf der Straße mit Bindemittel an, sodass der Wagen kurz darauf seine Fahrt fortsetzen konnte.

Insgesamt ereigneten sich nach Angaben der Rettungsleitstelle Elmshorn am Sonnabend 161 Glatteis-Unfälle in den Kreisen Steinburg, Dithmarschen und Pinneberg. „Einsatzschwerpunkt war eindeutig der Kreis Pinneberg“, so ein Sprecher. Die meisten der Vorfälle verliefen glimpflich. Die Polizei bemängelt, dass zahlreiche Fahrer trotz Glätte ihre Autos nicht stehen ließen: „Viele sind doch losgefahren, obwohl es ratsam gewesen wäre zu Hause zu bleiben“, so ein Sprecher vom Revier Itzehoe.

von Michael Althaus

erstellt am 09.Jan.2017 | 05:00 Uhr

