Einblick in die Schule

Die Jacob-Struve-Schule öffnet am Sonnabend, 4. Februar, von 10 bis 13 Uhr ihre Türen für Schüler, Eltern und Interessierte. Schüler, die ab Sommer 2017 die Schule besuchen möchten, können mikroskopieren, Rätsel raten, Vulkane bauen, basteln, sich informieren und vieles mehr. Neben Führungen durch das Schulgebäude, Sportanlagen, Ganztagsgebäude, Schulbiotop und den Kräutergarten erhalten die Besucher auch einen Einblick in den Fach- und Wahlunterricht und die Arbeit in den Lernwerkstätten. Die Schulleitung informiert in einem Vortrag detailliert über die Arbeit. Die Schulküche und die Cafeteria geben Kostproben ihrer Kochkunst. Abgerundet wird das Programm durch Vorführungen einiger Arbeitsgemeinschaften. Für Eltern, die an diesem Termin keine Zeit haben, wird es am Dienstag, 7. Februar, um 19.30 Uhr noch einen Informationsabend geben.

von Joachim Möller

erstellt am 16.Jan.2017 | 14:24 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen