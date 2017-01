Kriminalität : Die Leiden eines Stalking-Opfer

1 von 1 Foto: angelika warmuth 1 von 1

Es ist die Geschichte einer verzweifelten Frau, nennen wir sie einfach mal Melanie Meier*. Sie wollte ihre Freiheit behalten. Aber sie erreichte das Gegenteil. Aus einer abgewiesenen Liebe wurden Hass. Und dann begann das Martyrium, dass viele Zehntausende Menschen jedes Jahr erleben. Melanie Meier ist ein Stalking-Opfer.

Im Jahr 2011 gab es in Deutschland 25 038 erfasste Fälle von Nachstellungen, berichtet Peter Müller-Rakow, Sprecher der Staatsanwaltschaft am Landgericht Itzehoe. Die Dunkelziffer dürfte weitaus höher liegen, da ist Melanie Meier überzeugt. Auch sie lebte seit Monaten in Angst, bevor sie sich entschloss, an die Öffentlichkeit zu gehen. „Für die Betroffenen wird noch zu wenig getan. Sämtliche Nachweise und Belege für die Übergriffe muss das Opfer beibringen, sonst läuft nichts.“

Das war auch bei der 38-Jährigen so. Sie installierte Kameras auf ihrem Grundstück, benannte Zeugen und führt seit dem ersten Vorfall akribisch Protokoll. Der ist inzwischen etwa ein halbes Jahr her. Es war im Sommer 2016, als Melanie Meier die Gefühle eines Nachbarns nicht erwiderte. Nicht eine Sekunde hatte sie daran gedacht, welche Folgen das haben könnte.

„Angefangen hat es mit nächtlichen Anrufen“, schildert sie. Schnell war die Rechtsanwalts- und Notargehilfin soweit, dass sie die Handynummer gewechselt hat. „Irgendwo war immer noch die Hoffnung, es würde aufhören.“ Doch im Gegenteil, es wurde schlimmer. Spät abends wurde an der Tür geklingelt, es flogen Äpfel gegen die Außenjalousien von Wohn- und Schlafzimmer. „Wenn ich mal später nach Hause kam, hat er an meinem Auto an die Fahrertür gepinkelt.“

Es folgten eine Anzeige, ein Hausverbot. Doch der Erfolg blieb aus. Nachts schlich der Stalker auf dem Grundstück herum. Melanie Meier stellte Kameras auf, filmte ihren Nachbarn bei den Taten – und erstattete Anzeige. Der Fall ging vor Gericht. „Da hat er alles zugegeben.“ Im Oktober erging eine einstweilige Verfügung. 250 Meter Abstand zum Grundstück musste der Täter halten – außer, wenn er auf dem Nachbargrundstück seine Eltern besuchte. Zudem darf er sich seinem Opfer nicht mehr nähern, sie weder ansprechen noch anderweitig den Kontakt zu ihr suchen.

„Aber schon zwei Tage später hat er sich nicht mehr daran gehalten. Er provozierte Zusammentreffen, lief mir nach. Und dann sein Pfeifen...“ Es sei so markant. Schon von Weitem habe sie ihn gehört, das Herz raste, Panik ergriff von ihr Besitz. Der Höhepunkt: An drei Fahrzeugen vor dem Haus von Melanie Meier wurden die Reifen zerstochen. Doch auch ein Ordnungsgeld von 2500 Euro verfehlte seine Wirkung. Der Täter zahlte nicht, ignorierte Drohungen. Wie und ob das Geld beigetrieben werden kann, ist fraglich. Auch eine ersatzweise Haft war im Gespräch, aber man gab Melanie Meier zu verstehen, dass so etwas meist nicht vollstreckt wird.

Die Polizei sei stets sehr bemüht gewesen, versichert das Stalking-Opfer. Aber die Beamten hätten auch nur begrenzte Möglichkeiten. Alles übrige müssen die Gerichte regeln. „Und da mahlen die Mühlen anscheinend leider sehr langsam“, so Meier.

Jetzt hilft sich Melanie Meier selbst. Sie ging zur Beratung von Frauen helfen Frauen und suchte Rat bei der Opferhilfe des Weißen Rings. „Es ist wichtig, dass die Betroffen erst aus der Schockstarre, dann aus der Opferrolle herauskommen. Am Anfang suchen sie die Fehler häufig bei sich selbst, wir stärken ihnen den Rücken, bauen sie wieder auf“, sagt Michaela Grobert vom Weißen Ring. Die Beratungsangebote, aber auch Familie und Freunde haben Melanie Meier den Rücken gestärkt, sie ermutigt an eine breite Öffentlichkeit zu gehen. Langsam fasst sie wieder Mut, schrieb auf Facebook über die Nachstellungen. Schritt für Schritt befreite sie sich aus der Starre, aus der Hilflosigkeit.

Seit einigen Wochen hat die 38-Jährige Ruhe. Eine leise Hoffnung keimt, dass der ganze Spuk ein Ende hat. Ganz glauben mag sie es indes nicht. Jederzeit kann der Stalker wieder auftauchen. Aber Melanie Meier will kein Opfer mehr sein – und sie möchte anderen Betroffenen Mut machen.

* Der Name wurde von der Redaktion geändert ebenso wird auf sämtliche Ortsangaben verzichtet, um die Betroffene zu schützen. Alle Daten sind der Redaktion bekannt.

erstellt am 13.Jan.2017 | 17:08 Uhr

