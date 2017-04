Die Karussells drehen sich wieder

vergrößern 1 von 2 Foto: Chirvi 1 von 2

Zuerst waren die Kinder dran: Seit einigen Jahren ist es Tradition, dass die Jüngsten aus der Heilpädagogischen Kindertagesstätte der Lebenshilfe in Sude-West von den Schaustellern und Marktmeister Klaus Struve zu einem ersten Rundgang über den Itzehoer Jahrmarkt eingeladen werden. Und so liefen sie auch gestern bei strahlendem Sonnenschein über den Platz, probierten das Eis und setzten sich in die Fahrgeschäfte – bevor zwei Stunden später die offizielle Eröffnung folgte. Bis einschließlich Montag, 1. Mai, ist der Markt auf den Malzmüllerwiesen von jeweils 14 bis 23 Uhr geöffnet.

von Christopher Chirvi

erstellt am 28.Apr.2017 | 05:00 Uhr