Vogelgrippe : Die Geflügelpest ist zurück

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Es war ruhig geworden um die Geflügelpest in Deutschland. Jetzt ist der gefährliche Erreger H5 zurück – mitten im Herzen des Kreises Steinburg ist das Virus in einem Putenmastbetrieb nachgeweisen worden. 18 400 Tiere an zwei Standort des Unternehmens Grevenkoper Pute an der Süderauerdorfstraße müssen getötet werden. Die beiden weiteren Standorte im Kreis sind nach bisheriger Auskunft nicht betroffen. Die Besonderheit: Erstmals wies das Friedrich-Loeffeler-Institut den Untertyp H5N5 nach.

Die Polizei hatte bereits am Morgen die Zufahrt zum Hof abgesperrt, der als erstes betroffen war. Zugleich war der Löschzug Gefahrgut des Kreisfeuerwehrverbands Steinburg in Marsch gesetzt worden, um eine Dekonterminationsschleuse an der Einfahrt zum Betrieb zu errichten. Alle Fahrzeuge, die auf das Gelände fahren, müssten durch eine Desinfektionssperre. Zum Schutz vor der Verschleppung der Tierseuche ist es fremden Personen untersagt, das Gelände zu betreten. Ministerium und Landrat Torsten Wendt appellieren dringend, sich daran zu halten.

Am Nachmittag rückte eine Spezialfirma an, die sich um das so genannte Keulen der Puten sowie deren Entsorgung kümmerte. 25 Mitarbeiter begannen mit den Vorbereitungen und töteten die ersten Tiere. Mit einem Lkw wurden die Kadaver abtransportiert worden. Aufgrund der großen Anzahl der betroffenen Tiere wird das Keulen heute fortgesetzt.

Bereits am Wochenende waren nach Auskunft des Ministeriums zahlreiche Tiere verendet. An einem Standort waren es mehr als die Hälfte der Vögel, die in kürzester Zeit starben. Alle Tiere wiesen typische klinische Symptome auf.

Der Kreis Steinburg hat bereits gestern einen Sperrbezirk von mindestens drei Kilometern um den Standort und ein Beobachtungsgebiet von weiteren mindestens sieben Kilometern eingerichtet. In diesem Bezirk gelten für Geflügelhalter besondere Sicherheitsmaßnahmen. Auch Haustierhalter sollten auf ihre Vierbeiner achten; Hunde dürfen nicht ohne Leine laufen, Katzen sollten möglichst im Haus gehalten werden.

Das Unternehmen hat vier Haltungen mit insgesamt 33 000 Puten. Für die weiteren beiden Haltungen konnte im Landeslabor keine entsprechenden Influenza-Virus nachgewiesen werden. Insgesamt waren 640 Proben genommen worden. Der betroffene Betrieb möchte sich derzeit nicht zu den aktuellen Geschehnissen äußern.

Am späten Nachmittag traten der Steinburger Landrat und Landwirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in Kiel vor die Presse. Wendt unterstrich den Ernst der Situation, warnte aber vor Panikmache. Das Virus sei in Europa bereits bei Wildtieren nachgewiesen worden, nur noch nicht in Nutzgeflügelbetrieben. „Experten hatten erwartet, dass das Virus mutieren würde“, so Wendt. Es bestehe aber keine Gefahr für den Menschen, habe es von Ministeriumsseite geheißen.

Für den Betrieb sei ein Schlacht- und Verkaufsverbot ausgesprochen worden. Sämtliche vorrätige Ware sei beschlagnahmt worden, berichtet der Landrat. Wie hoch der wirtschaftliche Schaden ist, kann er nicht sagen, aber „es wird eine erhebliche Summe sein“. Wendt: „Wir haben harte Entscheidungen treffen müssen und hoffen, dass wir dadurch möglichst schnell die Seuche eindämmen können.“ Heute werde für einige Gemeinden der Katastrophenfall ausgerufen, kündigte Wendt an. Das habe aber vorrangig den Grund, dass der Landrat dadurch besondere Befugnisse erhalte, die ihm einen besonderen Zugriff auf Personal und Sachmittel ermöglichen. Rund 50 Personen waren gestern im Einsatz. Viele von ihnen werden auch heute noch vor Ort sein. Die Sperrung der Süderauerdorfstraße bleibe vorerst bestehen. Torsten Wendt bittet alle Bürger, sich dringend an die Vorschriften zu halten. Ob die Maßnahmen erfolgreich seien, würden die nächsten Tage zeigen. Ständig werden Proben genommen und untersucht. Noch gestern Abend tagte der Katastrophenstab im Kreishaus, um das weitere Vorgehen zu besprechen.



>Informationen gibt es auf der regelmäßig aktualisierten Internetseite des Landesportals unter

www.schleswig-holstein.de/gefluegelpest

von Sönke Rother

erstellt am 24.Jan.2017 | 05:21 Uhr