Interview : „Die Bewerber stehen nicht Schlange“

Mehr als drei Jahre war Arnold Rehder Chef von 800 Lehrern und zuständig für 37 Schulen. Ende Januar ist jetzt Schluss für den Schulrat. Der 63-Jährige geht in Ruhestand. Da der Nachfolger noch nicht feststeht, werden übergangsweise seine beiden Kollegen aus dem Kreis Pinneberg die Arbeit mit übernehmen. Über die Nachfolge und seine Zeit in Steinburg sprachen wir mit Arnold Rehder.



Wie geht es nach Ihrem Abschied aus dem Amt des Schulrats im Kreis Steinburg weiter?

Im zweiten Halbjahr werden die beiden Schulräte aus Pinneberg hier vertreten sein. Es wird einen nahtlosen Übergang geben. Einen Schlüssel zum Büro haben sie schon. Für das zweite Schulhalbjahr habe ich noch einen Seniorenvertrag für zwei Aufgaben bekommen: Für die Personalplanung im nächsten Schuljahr und für die Einarbeitung meines Nachfolgers.



Wann wird der Nachfolger kommen?

Innerhalb der Frist lag keine Bewerbung vor. Die Bewerber stehen nicht Schlange. Dies gilt aber nicht nur für Steinburg, für Kiel und Dithmarschen gab es auch keine Bewerbungen. Die Schulräte sind deshalb aufgefordert worden, Namen von Kollegen zu nennen, die eventuell bereit für das Amt wären. Daraufhin liegt jetzt eine Bewerbung für Steinburg vor. Nach Eignungsverfahren und Einarbeitungszeit könnte das Amt dann zum nächsten Schuljahr mit dieser Person besetzt werden.



Deutlich besser sah es in der jüngsten Vergangenheit mit den Planstellen für Lehrer im Kreis Steinburg aus. Waren Sie mit der Personalausstattung zufrieden?

Wir haben in meiner Zeit pro Jahr zehn bis 20 zusätzliche Planstellen aus Kiel zugeteilt bekommen. Deutlich verschlechtert hat sich allerdings der Arbeitsmarkt. Seit 2015 konnten nicht mehr alle Stellen auf Anhieb mit Lehrern besetzt werden. In Steinburg sind jedoch im laufenden Schuljahr alle Stellen besetzt worden. Dies liegt daran, dass hier schnell und flexibel von allen Beteiligten reagiert wird. Dies Engagement darf aber in Zukunft nicht nachlassen.

Mit welchen Eindrücken verlassen Sie den Kreis Steinburg?

Ich habe hier viele ausgesprochen nette Menschen kennen gelernt und dazu habe ich viel gelernt. Gelernt unter anderem, wie man eine Gemeinschaftsschule schließt oder auslaufen lässt.



Sie sprechen hier die Gemeinschaftsschule Lübscher Kamp in Itzehoe an.

Ja. Zusammen mit dem Schulträger Itzehoe haben wir dies gut hinbekommen. Das war eine völlig neue Herausforderung für mich, und ich freue mich, dass es gelungen ist. Im Gegensatz dazu ist zuvor bei der Schließung der Gemeinschaftsschule Krempe schief gelaufen, was nur schief gehen konnte. Doch auch dort ist es dann gelungen, die Wogen zu glätten – sowohl für die Schüler und Eltern als auch für die Lehrer. Obwohl die Schule dann sogar ein Jahr früher als geplant geschlossen wurde, konnten alle Kinder und Lehrer wunschgemäß untergebracht werden.



Vor welchen weiteren Herausforderungen standen Sie?

Die Verteilung der Mittel für die Schulsozialarbeit, 200 000 Euro standen dafür pro Jahr bereit. Ende 2013 habe ich das Geld nach dem Gießkannenprinzip verteilt, jede Schule hat ihren Anteil nach der Schülerzahl bekommen. Nachdem ich den Kreis dann besser kennen gelernt hatte, habe ich nur die acht von 24 Grundschulen bedacht, wo es meines Erachtens die größten sozialen Herausforderungen gab. Trotz teilweise massiver Kritik von Schulen beziehungsweise Schulträgern, die nicht berücksichtigt wurden, bin ich mit mir im Reinen.



Bei der Einrichtung der Schulassistenz 2015 standen Sie vor ähnlichen Problemen.

Hier habe ich die Vorschläge des Ministeriums übernommen, dass jeder Standort 125 Euro pro Kind bekommt. Auch wenn mein Bauch nein sagt, da es an den Standorten verschiedene Belastungen gibt. Die Anforderungen an der Bürgerschule Glückstadt oder an der Fehrs-Schule in Itzehoe sind größer als an anderen Standorten. Deshalb ist es wichtig, mit allen Beteiligten eine Art Sozial-Atlas für Steinburg zu erarbeiten, um den unterschiedlichen Belastungen gerecht zu werden und nach diesem Prinzip die Gelder zu vergeben. Beim Thema Schulbegleitungen habe ich gemeinsam mit dem Jugendamt versucht, das Geld aus den Töpfen sinnvoller zu verteilen. Das ist uns ansatzweise gelungen, aber der Weg ist noch nicht zu Ende. Hier wünsche ich meinem Nachfolger und der Jugendamtsleitung viel Erfolg.



Was kommt noch auf Ihren Nachfolger zu?

Eine meine Herausforderungen war die Explosion der Daz-Zentren von drei auf 15, von 40 auf 340 Kinder. Der nächste Schulrat wird die Zahl der Zentren wieder zurückfahren müssen, es wird nur 180 bis 200 Kinder geben. Und Aufgabe wird es auch sein, den Übergang dieser Kinder aus den DaZ-Zentren in eine Regelschule zu begleiten.



Nach dem Ausscheiden aus dem Amt – wie geht es persönlich mit Ihnen weiter?

Ich bin auf einem Bauernhof in Dithmarschen groß geworden und habe den Resthof geerbt. Als Kind wäre ich gern Landwirt geworden, ich bin aufgewachsen mit Hühnern, Gänsen, Kaltblütern und Schafen. Damit werde ich mich jetzt beschäftigen.





von Joachim Möller

erstellt am 03.Jan.2017 | 12:00 Uhr