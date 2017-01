Nachwuchssportler : Der Traum vom Profi-Fußball

1 von 1 Foto: SOSAT 1 von 1

Eine Treppe mit 20 Stufen rückwärts hinaufgehen. Das erfordert Konzentration und Gleichgewichtssinn. Doch beim Hinaufgehen einen Ball mit den Füßen jonglieren. Unmöglich werden einige sagen. Für ein Fußball-Ass wie Philipp Treptow kein Problem. Auch wenn diese Übung höchste Konzentration, absolute Koordinierung von Auge und Fuß verlangt. Genau das hat der 13-jährige Borsflether vor einem Millionen-Publikum bewiesen – während der Fernsehshow „Klein gegen Groß. Das unglaubliche Duell“.

Moderiert von Kai Pflaume stellte das Borsflether Fußball-Talent die Herausforderung: Wer traut sich diese Übung zu? Angesprochen werden sollten vornehmlich Profis, die den Umgang mit dem Ball zu ihrem Tagewerk machen. Und wer stellt sich jetzt dieser Herausforderung? „Selbst wenn wir es wüssten, dürften wir das nicht verraten“, erklärt Philipps Mutter Nina. Damit verweist sie auf den Vertrag, den die Familie mit dem TV-Sender abgeschlossen hat. „Aber“, bekräftigt auch Vater Thomas, „wir wissen es tatsächlich nicht und wir wissen auch noch nicht, wann die nächste Sendung mit Philipp produziert, geschweige denn ausgestrahlt wird.“

Eines ist auf jeden Fall sicher: Im kleinen Dorf Borsfleth wächst ein fußballerisches Riesentalent heran. Kein Wunder, dass zu Philipps Lieblingsfächern am Glückstädter Detlefsengymnasium neben Mathematik und Kunst natürlich Sport an erster Stelle steht. Schon früh – in der E-Jugend – hat Thomas Ohls, Fördertrainer aus Tornesch im so genannten Elmshorner Modell, das Talent des Jungen erkannt. Philipp hatte bis dahin in den Klubs Fortuna Glückstadt, SSV Rantzau, Kummerfelder SV, Holsatia Elmshorn gespielt.

Ohls empfahl den Wechsel zum Niendorfer TSV, damit Philipp leistungsmäßig vorankommt. Und dort spielt der 13-Jährige in der höchsten Leistungsklasse, der Oberliga C-Jugend. Das sind die zehn besten Teams aus dem Hamburger Umfeld. Angepeilt ist sogar der Aufstieg in die Regionalliga.

Dafür betreibt die Familie Treptow viel Aufwand. Dreimal wöchentlich bringt Mutter Nina Treptow ihren Sohn zum Training in den Hamburger Vorort, dazu kommen am Wochenende Fahrten zu den Punktspielen. Die Kilometer, die Zeit – „den Aufwand möchte ich Ihnen gar nicht verraten“, sagt sie.

Ihr Sohn verfolgt ein ehrgeiziges Ziel: Philipp will Fußball-Profi werden. Sein Verein: natürlich der HSV; sein Vorbild: David Jarolim, früherer Dauerrenner im Spiel des Bundesliga-Dinos. Schon jetzt hat Philipp seinen Lieblingsplatz: Als so genannter „Sechser“ vor der Abwehr absichern und das Spiel aufbauen.

Doch wie kam es zu seinem Fernseh-Auftritt in der ARD? Während eines Stützpunkt-Trainings des Deutschen Fußball-Bundes absolvierten die Jungs einen Test, in dem der Ball am Fuß hoch gehalten werden musste. Dabei waren Achten um Pylonen zu laufen. Philipp hatte damit gar keine Probleme und so entwickelte sich der Gedanke zur Herausforderung und Bewerbung beim Fernsehsender.

Es zog sich allerdings, ehe schließlich ein Redakteur zum Casting nach Borsfleth kam. Einige Zeit später kam das „Okay“ des Senders und damit auch der Besuch von Moderator Kai Pflaume bei den Treptows. „Wir haben einen tollen Tag gehabt“, sagt Philipp und Nina Treptow ergänzt: „Die Chemie zwischen beiden hat sofort gestimmt. Kai Pflaume ist auch ein Super-Typ.“

Am 17. Dezember begann dann das Fernseh-Abenteuer in Berlin. „Das war toll,“ erinnert sich Philipp. Er bekam seine eigene Garderobe, Betreuer, Maskenbildnerin – und war riesig aufgeregt. Aber in dem Moment, als er vor die Kameras trat, verflog alle Anspannung. Souverän – bis auf einen winzigen Wackler – löste der Ball-Artist unter atemloser Spannung der Promis wie Vanessa Mai, Smudo, Atze Schröder und Horst Lichter seine Aufgabe. Und mit der Herausforderung, es ihm gleich zu tun, stellt er sicher auch hart gesottene Profis vor Probleme.

Gespannt warten jetzt die Treptows auf Nachricht vom Fernsehen, wann es wieder soweit ist. Und bis dahin? „Da wird Fußball gespielt“, sagt der Vater. „Philipp lasst dafür alles stehen und liegen.“ Die Familie – zu der auch Philipps älterer Bruder Maximilian (16, früherer Leistungs-Judoka, „und ich bin wahnsinnig stolz auf meinen Bruder“) gehört – trägt das alles mit.

Urlaub, Freizeit, Schule – alles muss und wird koordiniert. Auch seine Schulklasse und Freunde sind begeistert von Philipps Talent: „Die finden das richtig klasse“, strahlt der blonde Lockenkopf. Und wenn es doch nichts wird mit dem großen Traum vom Profi-Fußball? „Dann mache ich eben was mit Fernsehen“, kommt die prompte Antwort. An Selbstbewusstsein mangelt es ihm nicht. Übrigens: Wer sich von Philipps Talent überzeugen will: Auf Youtube gibt es Videos: „PT14Fußball“ wählen und schauen.