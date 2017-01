Heimatgeschichte : Der fast vergessene Künstler

vergrößern 1 von 2 Foto: Marschall 1 von 2

Als Malermeister und Glaser lebte Rudolf Perner in der Deichreihe von Wewelsfleth mitsamt vier Kindern und seiner Frau Luise. Dass der 1884 in Hollerwettern geborene Handwerker jedoch auch Künstler war, wissen heute nur wenige.

Perner arbeitete ganz im Stil des damals bekannten Malers Karl Leipold, der viele Jahre an der Stör lebte und dem das Detlefsen Museum in Glückstadt erst kürzlich eine Ausstellung widmete. Zwei der Aquarelle des unbekannten Wewelsflether Künstlers Rudolf Perner tauchten jetzt im niedersächsischen Meppen auf. Ihr Besitzer, Dr. Gerhard Over, kontaktierte unsere Zeitung, um mehr über den Künstler Perner zu erfahren. Er selber hatte die stimmungsvollen Landschaftsbilder von seiner Mutter geerbt, doch wie die Bilder von der Wilstermarsch nach Meppen gelangten, ist unbekannt.

Rudolf Perner wuchs in Hollerwettern als eines von zwölf Kindern auf, von denen fünf kurz nacheinander an Diphterie starben. Schon früh musste Rudolf bei Bauer Schütt, dem heutigen Stankowski-Hof, zum Lebensunterhalt der Familie beitragen. Doch der Traum, ein Künstler zu werden, blieb. Auch während seiner Lehre als Maler im Betrieb seines großen Bruders Harro, fand Rudolf Zeit, seiner Leidenschaft nachzugehen.

Und so entstanden in diesen jungen Jahren mehrere beeindruckende Landschaftsbilder und Stillleben, deren Verbleib teilweise unklar ist. Einer der Söhne von Rudolf und Luise Perner lebt heute nahe Lauenburg. Der über 80-jährige Kurt Perner ist eines von vier Kindern der Familie. Wie sein Vater zuvor, so lernte auch er den Handwerksberuf des Malers. Kurt Perner erinnert sich an die harte Zeit in Wewelsfleth, wo der Rohrstock für die Kinder immer in Reichweite hing.

Sein Vater, der in jungen Jahren sein künstlerisches Talent beim Aquarellmalen bewies und mit Staffelei und Farbe über die Felder zog, musste später seinen Traum aufgeben. Galt es doch einen Betrieb zu führen und eine Familie durch schwere Kriegszeiten zu bringen. Sohn Kurt kann sich noch gut daran erinnern, wie der Künstler Karl Leipold oft zu seinem Vater kam, um Farbe zu kaufen. Bezahlt habe Leipold dann mehr als einmal mit seinen eigenen Bildern.

Der Vater sei vor allem in den letzten Jahren vor seinem Tod oft überarbeitet gewesen, brauste häufig auf. Immer wieder schickte man ihn nach Hamburg, um dort durch den Krieg entstandene Schäden zu reparieren. Ehefrau Luise und die Kinder blieben unterdessen zu Hause und warteten.

Es scheint fast so, als habe Perner ein Leben lang seiner Künstlerzeit nachgetrauert. Rudolf Perner starb 1945 im Krankenhaus von Wilster an Magenkrebs und wurde in Wewelsfleth beerdigt. Nach seinem Tod wurden viele seiner Bilder an Bekannte und Freunde verschenkt. Einen Teil behielt die Familie.

Auch Tochter Käte, die mit über 95 Jahren heute in Norderstedt lebt, hat noch einige Bilder ihres Vaters. Doch ein Großteil des Schaffens Rudolf Perners bleibt bis heute verschwunden. Rudolf Perner reiht sich nun in die malende Wewelsflether Künstlerriege um Karl Leipold sowie den Portraitmaler und Filmemacher Richard Schneider-Edenkoben ein.