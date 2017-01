Förderbescheid übergeben : „Das China-Geschäft ist zäh“

1 von 1 1 von 1

Ein großer Teil des Umbaus beim China Logistic Center (CLC) ist erledigt. 16,4 Millionen Euro sind veranschlagt, um auf dem früheren Prinovis-Gelände ein Logistikzentrum aufzubauen. 1,5 Millionen Euro steuert das Land dazu bei: Nach der Kabinettssitzung im Fraunhofer-Institut Isit überreichte Wirtschafts-Staatssekretär Frank Nägele den Förderbescheid.

Nach rund anderthalb Jahren „sind wir mit unserem Status eigentlich ganz zufrieden“, sagte CLC-Geschäftsführer Carsten Tietje. Das gilt vor allem für die Resonanz in der Region, sei es durch Mieter oder durch Kunden, die die logistischen Dienstleistungen nutzen. Da gebe es noch sehr gute Möglichkeiten, so Tietjes Kollege Holger Scheibel. „Wir sind heilfroh, dass es Sie gibt“, sagte Bürgermeister Andreas Koeppen. „Sie haben dazu beigetragen, dass so manches Unternehmen, das vielleicht abgewandert wäre, nicht abgewandert ist.“

Weniger zufrieden ist Tietje mit einem anderen Zweig: „Das China-Geschäft ist zäh, das sind dicke Bretter.“ Schon jetzt nutzt CLC in Hangzhou bei Schanghai die Dienste der Wirtschaftsförderer des Landes von der WTSH, Nägele versprach die weitere volle Unterstützung. China sei ein wichtiger Partner, erst recht angesichts der drohenden Abschottung der USA.

Gut 40 Mitarbeiter hat CLC derzeit, 65 müssen nach den Förderbedingungen in den kommenden Jahren mindestens erreicht werden. Scheibel ist „sehr guten Mutes“, auch da künftig ausgebildet werde. Einen festen Mieter aus China gebe es auch bereits, und Tietje rechnet mit einer guten Entwicklung: „Wir werden da mittelfristig zum Erfolg kommen.“

von Lars Peter Ehrich

erstellt am 25.Jan.2017 | 05:00 Uhr