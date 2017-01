Stadtgeschichte : Das 400-jährige Erbe Christian IV.

vergrößern 1 von 3 Foto: Blohm (2) 1 von 3

Zum 400-jährigen Stadtjubiläum 2017 wird in mehreren Veranstaltungen an die jüdische Gemeinde und ihren Friedhof in Glückstadt erinnert. Neben sefardische Musik, Vorträgen und Führungen zeigt das Detlefsen-Museum anlässlich des Jubiläums eine große Sonderausstellung zur Geschichte der jüdischen Gemeinde und ihres Friedhofs in Glückstadt. Unser Autor Kay Blohm – er hat die Ausstellung mit dem Museumsleiter Christian Boldt zusammengestellt – berichtet in einer Serie anhand ausgewählter Grabmale auf dem Friedhof über das Leben und Wirken einiger Glückstädter jüdischen Glaubens.

Mit der Anlage Glückstadts erhoffte sich König Christian IV. nicht nur eine starke und selbständige Festung an der unteren Elbe, sondern auch eine blühende Handelsstadt an der Südgrenze seines Reiches, mit der er einen Teil des Handels der mächtigen Hansestadt Hamburg auf sein Herrschaftsgebiet ableiten wollte. Um seine Pläne zu verwirklichen, benötigte der König vermögende und unternehmende Kaufleute und Reeder mit weit reichenden Handelsbeziehungen. Diese hoffte er in den wegen ihres Glaubens bedrohten und verfolgten portugiesischen Juden (Sefarden) und reformierten Niederländern zu finden.

1618 und 1622 gingen an alle größeren Handelsplätze in Frankreich, den Niederlanden, Spanien und Portugal Einladungsschreiben, die mit Freiheiten und Privilegien zur Niederlassung in der neu angelegten Stadt an der Elbe aufforderten. Christian IV. spekulierte insbesondere auf die Ansiedlung portugiesischer Juden, die über gute Handelsverbindungen und oft beträchtliches Kapital verfügten. Den Portugiesen versprach er weit gehende Freiheiten bei der Ausübung ihrer Religion, die diese sonst nirgendwo in der damaligen Welt erhielten.

So wurde, während der Dreißigjährige Krieg die konfessionellen Leidenschaften entflammte, Glückstadt zu einer religiösen Freistätte. Christian IV. Motive waren jedoch nicht wirklich Humanität und Toleranz, sondern Machtsteigerung. Denn die überwiegend nicht so kapitalkräftigen deutschen/polnischen Juden (Aschkenasen) wurden bezeichnenderweise nicht zugelassen. Die erfahrenen portugiesischen Kaufleute erkannten jedoch bald, dass Glückstadt nicht geeignet war, Hamburg eine große Konkurrenz zu bereiten und verlagerten ihre Geschäfte nach Amsterdam, Kopenhagen und Hamburg. Um 1700 waren nur noch wenige „Portugiesen“ in der Elbestadt. Die jüdische Gemeinde bestand bis zu ihrer Auflösung 1915 fast ausschließlich aus deutschen Juden.



Doppelgrabstätte für die Eheleute Levy

Der seit bald 400 Jahren bestehende jüdische Friedhof an der Pentzstraße mit seinen heute noch erhaltenen 99 Grabsteinen ist die einzige noch vorhandene religiöse Einrichtung der ehemaligen jüdischen Gemeinde in Glückstadt, nachdem die einsturzgefährdete Synagoge (Königstraße 6) im Jahr 1895 abgerissen wurde. Der jüngste Grabstein auf dem jüdischen Friedhof ist die Doppelgrabstätte der Eheleute Jenny und Semmy Levy. Der Kaufmann und Schuhwarenfabrikant und seine Ehefrau hatten ihr Haus und Geschäft in der Schlachterstr. Nr. 7. Semmy Levy und Hermann Mendel waren 1907 die beiden einzigen männlichen Mitglieder der israelitischen Gemeinde in Glückstadt und unterzeichneten am 21. Mai 1907 den Vertrag mit der Stadtgemeinde Glückstadt. Dieser beinhaltete den Übergang des Gemeindevermögens an die Stadt Glückstadt, falls keine Gemeindemitglieder mehr vorhanden sind. Die Stadt verpflichtete sich im Gegenzug zur Unterhaltung des Friedhofes. Sieben Monate nach dem Tod ihres Ehemanns zog Jenny Levy nach Hamburg und übergab die Vermögensverwaltung sowie noch vorhandene Register der Gemeinde an die Stadt Glückstadt.

Das Ehepaar Levy hatten eine Tochter und einen Sohn. Die Tochter Magda Levy ist am 18. August 1879 in Glückstadt geboren und lebte später mit ihrer Mutter in Hamburg. Von dort aus wurde sie am 6. Dezember 1941 in das Getto Riga deportiert und nach Ankunft ermordet.

Der Sohn Hugo Levy wurde 1875 geboren, bestand 1893 das Abitur an der Detlefsenschule in Glückstadt und war Mitglied in der „Vereinigung ehemaliger Primaner des Gymnasiums zu Glückstadt“. Er studierte in Hamburg Zahnmedizin, machte nebenbei seinen Doktor der Philologie und ließ sich danach in Hamburg als Zahnarzt nieder.

1915, im zweiten Jahr des ersten Weltkrieges, stellte er sich dem Vaterland im Reserve-Lazarett III als Zahnarzt zur Verfügung. Das Vaterland jedoch dankte es ihm nicht: Bei der 45. Jahresversammlung der „olen Primoners“ am 29. August 1936 war der erste Schritt des neu eingetretenen Medizinstudenten Hellmut Vieweg die Beantragung, dass Levy ausgeschlossen werden sollte. Daraufhin erklärte der Sprecher Hansen, Levy habe sich bereits abgemeldet.

Hugo Levy erinnerte die Stadt Glückstadt 1929/30 mehrmals schriftlich an die Verpflichtung, den Friedhof instand zu halten. Bei der Zuschüttung des Festungsgrabens wurden mehrere Grabsteine mit roter Farbe beschmiert und teilweise mit Bauschutt bedeckt. 1938 ist Hugo Levy aus der jüdischen Gemeinde Altona ausgeschieden. Es wurde vermutet, dass er nach Indien fliehen konnte. Sein Tod wurde vom Sonderstandesamt Arolsen nicht registriert, das für Todesfälle im Konzentrationslager zuständig war.