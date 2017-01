400-Jahr-Feier : Bürgerfest in Glückstadt zum Stadtjubiläum

1 von 1 Foto: Reimers 1 von 1

Ein Bürgerfest mit Feuerwerk auf dem Marktplatz: Dazu sind alle Glückstädter am 25. März eingeladen. Gastwirte werden an diesem Tag in historischen Kostümen schmackhafte Gerichte servieren. Und am Abend gibt es ein Konzert mit „Bidla Buh“ in der Stadtkirche, veranstaltet vom Förderverein Musik in der Stadtkirche. Das Feuerwerk auf dem Marktplatz spendiert Dierk Frauen, Inhaber der gleichnamigen Frischemärkte. „Uns fehlte im Programm der 400-Jahr-Feier für Glückstadt ein Fest für die Bürger“, sagt Henning Plotz, Vorsitzender von „Aktiv für Glückstadt“. Er hofft, dass an dem 25. März nicht nur die Gastronomen „historisch gewandet sind“, sondern auch die Geschäftsleute, die ihre Läden geöffnet haben werden. Die Bevölkerung sei ebenfalls dazu aufgerufen, sich entsprechend anzuziehen.

„Wir wollen so viele Akteure wie nur möglich ins Boot holen. Dazu gehören der Einzelhandel, Gastronomie, Kirche, Stadt, Kindergärten, Feuerwehr und andere.“ Klar sei bereits: Die Gastronomen treten gemeinsam auf und bieten ein Festschmaus an, der in dieser Form vor 400 Jahren dem König serviert wurde. „Das Menü und die Rezepte sind original.“ Denkbar wäre es auch, Glückstädter Bürger, die sich einen Festschmaus nicht leisten können, in den Ratssaal einzuladen und zu bewirten.

Gäste, die zum Festabend in die Kirche wollen, haben die Möglichkeit, Eintrittskarten gleich mit dem um 17 Uhr angebotenen Menü zusammen zu erwerben. Für diese Gäste werden Plätze in der Kirche reserviert, damit sie Festessen und Konzert gleichermaßen genießen können.

Eingebunden ist der Einzelhandel in der Innenstadt mit einem Late Night Shopping. Der Verein regt an, dass Geschäftsleute dann spezielle Angebote machen. „Die Marktumfahrt wird ab 15 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden, damit gastronomische Stände in den Parkbuchten aufgebaut werden können. So ist ab dann ein buntes Programm garantiert, wie es dies in dieser Form in Glückstadt noch nicht gegeben hat.“

Denn vor dem Konzert um 19.30 Uhr könnte es ab 18 Uhr Feuershows und brennende Fackeln geben. Dazu müsste allerdings die Beleuchtung am Markt ausgeschaltet werden. „Stattdessen können Feuertonnen und Fackeln die Szenerie beleuchten. Unterstützung würde es von der Feuerwehr geben. „Wir wollen Atmosphäre schaffen – da muss Pep rein.“ Der Glückstädter hofft, dass sich weitere Akteure für das Spektakel finden.

Einen großen Dank richtet Plotz an die Kirchengemeinde, die für das „lustige, rockige Konzert“ die Stadtkirche bereitstellt. Das sei nicht selbstverständlich. Die Karten für das Konzert werden im Vorverkauf für zehn Euro angeboten, an der Abendkasse kosten sie 13 Euro.

Im Anschluss wird es um 22.30 Uhr das Feuerwerk auf dem Marktplatz geben, und danach geht es weiter in den gastronomischen Betrieben. Fest steht bereits: Im Restaurant „Kandelaber“ wird es Musik geben. „Für Anregungen und Vorschläge ist noch etwas Zeit, genauer gesagt, bis Ende diesen Monats. Bis dahin sollten alle Programmpunkte stehen“, betont Plotz.

Für die Finanzierung des Feuerwerks hat Tourismus-Chefin Sandra Kirbis Dierk Frauen gewonnen. „So ein Fest lebt davon, dass viele etwas machen“, sagt Dierk Frauen. Das Bürgerfest selbst sei „eine tolle Idee.“ Und die Musik von „Bidla Buh“ kennt er auch, von ihr ist er begeistert.

Auch Sandra Kirbis ruft zur Beteiligung auf.





„Wir können noch Aktionen gebrauchen. Wir wollen das Wir-Gefühl stärken.“

Plotz: „Wir waren noch nie so aktiv von Bürgern für Bürger wie seit der Stadtgründung vor 400-Jahren.





> Weitere Anregungen und Mitmachaktionen nimmt Vorstandsmitglied des Aktiv-Vereins Oliver Puls unter 015154734805 entgegen oder unter der Mail-Adresse: info@glueckstadt-aktiv.de.

von Christine Reimers

erstellt am 11.Jan.2017 | 17:11 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen