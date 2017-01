Glückstadt : Bürger sollen über Marktplatz entscheiden

vergrößern 1 von 4 Foto: Reimers (2) 1 von 4





Überraschende Wende in der Diskussion über die Bepflasterung des Marktplatzes. Beschlossen war bereits, neu gepflasterte Wege auf dem Platz zu verlegen, um das Problem der fehlenden Barrierefreiheit aufzulösen. Doch diese Entscheidung könnte nun zurückgenommen werden. „Wir vertagen und fragen alle Glückstädter“, regte der CDU-Fraktionsvorsitzende Krafft-Erik Rohleder in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses an. Der einstige Beschluss wurde dann mit knapper Mehrheit von fünf Stimmen vertagt. Die Politiker machen sich jetzt Gedanken, in welcher Form sie die Bürger befragen wollen.

Darum geht es: Auf dem jetzigen Pflaster des Marktplatzes gibt es Geh-Probleme, weil die Fläche zu uneben ist. Daher wurde bereits im vergangenen Jahr beschlossen, auf den Pflastersteinen separate Wege anzulegen. Ausschlaggebender Grund war der Kostenvorteil: 162 500 Euro gegenüber 400 000 Euro für eine Vollpflasterung.

Siegfried Hansen machte sich unlängst dafür stark, die gesamte Fläche eben zu gestalten (wir berichteten). Der Sprecher der Piratenpartei hatte zur Unterstützung seiner Argumente für den Ausschuss den Beauftragten für Menschen mit Behinderungen des Kreises Steinburg, Dietrich Haeberlein, eingeladen. Haeberlein führte die Menschenrechte auf Teilhabe am Leben an. Daraus ergab sich für ihn, dass nur eine gesamt neu gepflasterte ebene Fläche in Frage komme. Bliebe es bei der Variante mit den Wegen, sei der Ärger vorprogrammiert – sowohl beim Wochenmarkt als auch bei anderen Veranstaltungen.

Schriftliche Stellungnahmen gab es von Emanuel Gaenslen, Leiter der Glückstädter Werkstätten, sowie von seinem Mitarbeiter Jörg Mekelnburg. Beide plädieren für die Gesamtpflasterung. Anders argumentierte Hans-Peter Tiedemann, Vorsitzender vom Seniorenbeirat, der bei der Sitzung anwesend war. Er favorisiert die Wege-Lösung, denn er befürchtet, dass die andere Planung nicht so schnell umgesetzt werden könne. Marita Endemann vom Seniorenbeirat pflichtete ihm bei. „Die große Lösung ist doch gar nicht bezahlbar. Oder liegen bei der Stadt 400 000 Euro im Safe ?“, fragte die ehemalige Rathaus-Mitarbeiterin.

Tatsächlich spielten die Kosten bei dieser grundsätzlichen Entscheidung eher eine untergeordnete Rolle in der Diskussion. Einzig Jörn Ehlers (FDP) hob sie hervor. Er war auch gegen eine Befragung der Bürger, weil diese nicht repräsentativ sein könne. Darüber abzustimmen, sei Sache der Politik. „So staatstragend ist der Marktplatz auch wieder nicht“, erklärte er. Auch aus der SPD gab es mit Meike Sierck eine kritische Stimme: „Wir sind ein Stadtdenkmal“, wies sie auf die jetzige Pflasterung hin, die das historische Stadtbild widerspiegelt.

Bauamtsleiter Lüder Busch entpuppte sich als Befürworter einer großen Lösung. „Die Nutzbarkeit wäre deutlich besser, wenn der gesamte Platz neu gepflastert wird.“ Auch Bürgermeisterin Manja Biel hielt „persönlich eine Vollpflasterung für gangbar“. Verärgert war sie indes über Siegfried Hansen, der das Bauamt in dem Zeitungsartikel von Montag angegriffen hatte. „Die Glückstädter Bauverwaltung ist auf dem Holzweg, die angebotene Lösung für den Marktplatz ist keine“, hatte er gesagt. Biel warf Hansen vor, dass die Politik die Streifen im Vorwege entschieden hätte, nicht die Verwaltung.

Für eine große Lösung sprach sich auch die Ausschussvorsitzende Birgit Steup (Grüne) aus. Das galt ebenso für Manfred Lück von der CDU, der die Bedeutung eines Bürgervotums betonte: „Wir fassen hier Stadt-Identität an“, begründete er. Er hielt es zudem für überlegenswert, die Wege in dem möglichen neuen Konzept mit aufzunehmen. Fraglich bleibt die Meinung der Denkmalbehörde. Sie soll jetzt gefragt werden.

