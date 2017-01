Bürgerentscheid : Bürger lehnen Bau einer Wohnanlage ab

1 von 1 Foto: Hinz 1 von 1

Das Ergebnis war am Ende deutlich: Bei einem Bürgerentscheid über den Bau einer erst von Flüchtlingen und später von Senioren zu nutzenden Wohnanlage lehnten 214 Wahlberechtigte das Projekt ab. Nur 90 konnten sich mit dem Vorhaben anfreunden. Zwei der abgegebenen 306 Stimmzettel waren ungültig. Bei insgesamt 479 Wahlberechtigten lag die Abstimmungs-Beteiligung über 60 Prozent. Die im Bahrenflether Ortsteil Neuenkirchen geplante Wohnanlage liegt nun für mindestens zwei Jahre auf Eis – wenn sie nicht ganz gestorben ist.

„Das ist eine demokratische Entscheidung“, respektiert Bürgermeister Harm Früchtenicht das Ergebnis. Er wertet dabei die sehr hohe Beteiligung als positiv. „Den Gewinnern kann man nur gratulieren“, macht Früchtenicht, der letztlich mit einem solchen Ergebnis gerechnet hatte, aber auch aus seiner Enttäuschung keinen Hehl. „Das war ein Projekt für die Zukunft. So schnell wird man nicht mehr an Gelder herankommen.“ Was ihn wurmt, ist allerdings, dass die bislang für Planungsarbeiten aufgebrachten rund 50 000 Euro verloren sind. Da wäre aus seiner Sicht ein Bürgerentscheid im Frühstadium der Überlegungen sinnvoller gewesen.

Kein Projekt war in den vergangenen Jahren in der Gemeinde so umstritten. Bereits auf einer Einwohnerversammlung im September hatte es hitzige Diskussionen gegeben. Auch in der Bahrenflether Gemeindevertretung gab es für die Pläne lediglich eine Mehrheitsentscheidung. Eine Mehrheit der ab 16 Jahre wahlberechtigten Bevölkerung lehnt dieses Projekt denn auch ab. Das war der Plan: Im Neubaugebiet parallel zur Fritz-Höger-Straße sollten bis zu fünf Einzelhäuser für je bis zu sechs Flüchtlinge entstehen. Wenn es für diese Personengruppe keinen Bedarf mehr gegeben hätte, wären die Gebäude in altersgerechte Wohneinheiten mit jeweils rund 60 Quadratmeter Wohnfläche umgewandelt worden. Die Gemeinde wollte so Wohnraum auch für ältere Einwohner schaffen, denen ihr bisheriges Haus irgendwann vielleicht zu groß geworden ist. Nach Einschätzung von Experten wird es dafür in Zukunft auch einen großen Bedarf geben. Davon ging auch immer Bürgermeister Harm Früchtenicht aus, der den älteren Menschen im Dorf eine Lebensperspektive anbieten wollte. Gegner des Projekts wiesen allerdings daraufhin, dass es im Dorf praktisch keinerlei Infrastruktur gerade auch für ältere Menschen gebe.

Strittig blieb bis zuletzt auch die Finanzierung. Der Investitionsbedarf war nach ersten Schätzungen mit knapp 850 000 Euro angegeben worden. Die Gemeinde wollte sich bei der Realisierung zwar aus großzügig gefüllten Fördertöpfen bedienen, wäre langfristig aber für die Unterhaltungskosten zuständig gewesen. Die sollten zwar mit den erhofften Mieteinnahmen abgedeckt werden – was Gegner allerdings angezweifelt hatten.

von Volker Mehmel

erstellt am 30.Jan.2017 | 05:12 Uhr

