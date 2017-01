Eulen : Bittere Zeit für Steinkauz und Schleiereule

vergrößern 1 von 3 1 von 3

Alarmstimmung herrscht bei allen Eulenfreunden. Nachdem 2015 für den Steinkauz und vor allem für die Schleiereule im Kreis Steinburg ein richtig gutes Jahr war,– die Zahl der Bruten erhöhte sich gegenüber des Vorjahres von 31 auf 77 – zählten die Gebietsbetreuer im Kreisgebiet 2016 lediglich 14 Schleiereulen-Bruten. Bei den Steinkäuzen ging die Zahl der Bruten von 17 auf 12 zurück. Die Zahl der erfassten Jungkäuze sank von 56 auf 25.

„Es sieht generell ganz bitter aus“, sagt Dirk-Peter Meckel vom Landesverband Eulenschutz in Schleswig-Holstein. Der Projektleiter für Schleiereule und Steinkauz nennt als Hauptgründe das feuchte Frühjahr und das geringe Wühlmaus-Vorkommen. Die Lieblingsspeise der Schleiereulen ist ein lebenswichtiger Faktor für die Arterhaltung, denn im Gegensatz zu den meisten anderen Eulenarten kann sich die Schleiereule keine Fettreserven anfressen.

Schon Anfang 2016 hätten erste Begehungen des Dauergrünlands und der Ackerbaukulturen sowie Befragungen auf den Höfen lokale Zusammenbrüche der Wühlmausbestände vermuten lassen, so Meckel. „Schleiereulen-Revierpaare der letzten Saison wurden nicht mehr an ihren Brutstandorten angetroffen, Beobachtungen von Einzeleulen nur spärlich gemeldet.“ Die ersten Rückmeldungen der Gebietsbetreuer im Frühjahr hätten diesen Trend dann bestätigt.

Die meisten Schleiereulen wurden in der Wilstermarsch erfasst. Die taubengroße Eule mit ihrer charakteristischen herzförmigen Gesichtsmaske ist ein Kulturfolger, der sich eng an menschliche Siedlungen angeschlossen hat. Scheunen und Kirchtürme dienen ihr als Schlaf- und Nistplatz. Offenes Kulturland mit ganzjährig kurzer Vegetation ist ihr bevorzugtes Jagdgebiet. Durch den zunehmenden Grünlandumbruch verringert sich der Anteil der für die Nahrungssuche der Eulen so wichtigen Dauergrünlandflächen, auf denen sich Feldmäuse zu Hause fühlen.

Der Steinkauz bevorzugt als Lebensraum im Kreis Steinburg das Areal der Moordörfer. Der Vogel mit dem bräunlichen, weiß gefleckten Gefieder, den strahlend gelben Augen und dem sich ständig wiederholendem „Guuuhk-Ruf“ ist kaum größer als eine Amsel und damit deutlich kleiner als seine großen Verwandten Waldkauz und Schleiereule. Der kleine Vogel liebt den Dorfrandbereich, benötigt geräumige Bruthöhlen, extensiv bewirtschaftete Flächen mit ganzjährig kurzer Vegetation, eingestreuten großen Bäumen und Viehbeweidung. Er ernährt sich hauptsächlich von Kleinsäugern, Insekten und Regenwürmern.

Gebietsbetreuer gesucht



Für die Kontrolle von Eulen-Nisthelfen sucht der Landesverband weitere Gebietsbetreuer. „Nistkästen und weiteres Material werden den Betreuern kostenlos zur Verfügung gestellt“, erklärt Dirk-Peter Meckel. Der Eulenexperte bietet Interessierten auch den Diavortrag „Heimische Eulenwelt – Faszination unserer Natur“ mit praktischem Anschauungsmaterial an. Zu erreichen ist Meckel unter der Telefonnummer 04892/85 94 06 (werktags ab 18 Uhr) oder per E-Mail unter Peter.Meckel@freenet.de.