Süderau : Biker bei Überholmanöver tödlich verunglückt

Ein 60 Jahre alter Motorradfahrer ist am späten Sonntagabend gegen 22 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Kreis Steinburg tödlich verunglückt. Der Elmshorner überholte einen Milchlaster auf der Hauptstraße in Süderau und geriet dabei in den Gegenverkehr, wie ein Sprecher der Polizei am Montag sagte. Er stieß mit einem Auto zusammen und starb noch an der Unfallstelle. Die Straße war bis Mitternacht gesperrt.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

von dpa

erstellt am 01.Mai.2017 | 12:02 Uhr