In Itzehoe und Glückstadt : Ausstellung zeigt Medizin im Wandel

Manche Ausstellungsstücke lassen dem Betrachter einen Schauer über den Rücken laufen, wie die alten Lehrmodelle über Hautkrankheiten für angehende Ärzte. Andere sind einfach nur skurril und mit modernen Vorstellungen von Medizin kaum in Einklang zu bringen wie ein mechanisches Gerät zur Massage des Ohres. Sie alle haben Anita Chmielewski und ihr Team vom Kreismuseum Prinzeßhof zusammengetragen, um Besuchern in der kulturgeschichtlichen Ausstellung „Medizin gestern und heute“ einen Eindruck vom Umgang mit Gesundheit und Krankheit früherer Tage zu vermitteln. Am Sonntag, 29. Januar, startet sie als gemeinsame Ausstellung mit dem Detlefsen-Museum in Glückstadt.

Vom modernen Gesundheitswesen hat heute jeder eine klare Vorstellung: Ärzte, Apotheker, Krankenkassen und Kliniken prägen das Bild, alles ist ausdifferenziert und in hohem Maße staatlich reguliert. Doch das war nicht immer so. Die Menschen früherer Zeiten wurden nicht nur von anderen Krankheiten heimgesucht, sie hatten auch ein anderes Verständnis von Gesundheit. Zudem waren Ausbildung und Hintergrund derjenigen, die sich beruflich mit der Gesundheit beschäftigen, ganz anders als heute. „Es ist ein weites Feld“, sagt Anita Chmielewski.



Bedroht von der Dithmarscher Krankheit

Für die Museumsdirektorin ist die neue Ausstellung ein Stück weit eine Herzensangelegenheit. Sie schrieb bereits ihre Promotion über volkstümliches Heilerwesen in Oberschwaben. Das Grundkonzept für neue Ausstellung hat sie bereits seit 1996 in der Schublade. „Ich hatte es für ein Museum in Freiburg entwickelt, bevor ich nach Itzehoe kam.“ Nun wird es in Itzehoe verwirklicht. „Wir spannen den Bogen von der frühen Neuzeit bis in die Gegenwart“, erklärt sie die Grundidee.

Gezeigt wird zum Beispiel, dass die Region einst sogar eine eigene Krankheit hatte, die so genannte Dithmarscher Krankheit. Sie trat im späten 18. Jahrhundert verstärkt auf und entstellte die Gesichter der Betroffenen, die deshalb ausgegrenzt wurden. Zunächst waren vor allem Arbeiter im Deichbau betroffen, später verbreitete sich die Krankheit auch im Binnenland. „Die Universität Kiel forschte nach und gab Verhaltensregeln für die Bevölkerung heraus“, sagt Chmielewski. Zu wirklichen Ergebnissen seien die Mediziner dieser Zeit aber nicht gelangt. Bis heute ist unklar, um was für eine Krankheit es sich handelte. „Vermutlich war es eine Form der Syphilis“, sagt die Direktorin. „Die Krankheit verschwand nach 1835 langsam wieder.“

Doch nicht nur Krankheiten, die Vorstellungen der Menschen von ihnen und die Fortschritte in der Medizin nimmt die Ausstellung in den Blick. Thema ist auch der gesellschaftliche Umgang mit Gesundheit. „Die war lange Zeit eine Privatangelegenheit“, so Chmielewski. Staatliche Krankenversorgung oder gar Gesundheitsvorsorge ist jünger, als man angesichts der heutigen Versorgung glauben könnte. „Die ersten Vorläufer von Krankenhäusern wie das St-Jürgen-Hospital in Itzehoe waren nicht staatlich.“ Das erste öffentliche Krankenhaus entstand in der Kreisstadt 1837 in der Stiftstraße dort, wo heute das Sozialkaufhaus ist.

Ein besonderes Augenmerk legt die Ausstellung auch auf jene Menschen, die mit Gesundheit und Krankheit ihr Geld verdienten. „Die Berufe und ihre Entwicklung sind sehr interessant“, sagt die Museumschefin. „Medizin war keineswegs immer eine Domäne der an Universitäten ausgebildeten Ärzte.“ Die gab es zwar, aber sie verfügten lange Zeit vor allem über Buchwissen. Die praktische Arbeit leisteten unter anderem Chirurgen mit einer eher handwerklichen Ausbildung. „Die waren nicht zimperlich, wenn man sich ihre Werkzeuge so ansieht. Amputationen waren nicht selten ihr Mittel der Wahl.“ Wer an Zahnschmerzen litt, konnte sich lange Zeit gleich nach der Rasur beim Barbier mehr oder weniger fachgerecht versorgen lassen. Als die Schulmedizin sich weiter professionalisierte und die Ärzte ihre Tätigkeitsfelder erweiterten, führte das zu Konflikten – auch weil die ländliche Bevölkerung an überlieferten Verfahren festhielt. „Es gab lange Kämpfe gegen so genannte Quacksalber und Knochenbrecher“, sagt Chmielewski.



Apotheke von 1830 im Detlefsen-Museum

Auch die Apotheker hatten lange Zeit kein Monopol auf Herstellung und Verbreitung von Medikamenten. „Weise Frauen“ verabreichten gerade im ländlichen Raum selbst hergestellte Heilmittel – und liefen nicht selten Gefahr, als Hexen beschuldigt zu werden, wenn ihre Behandlungen fehlschlugen. Der Themenkomplex Apotheken von „Medizin gestern und heute“ wird schwerpunktmäßig im Glückstädter Brockdorff-Palais gezeigt. Das dortige Detlefsen-Museum stellt die vollständige Einrichtung der Glückstädter Stadtapotheke von 1830 aus. Eine komplette Apotheke gibt es auch im Prinzeßhof zu sehen, wenn auch in wesentlich kleinerer Form: als homöopathische Reiseapotheke im Kofferformat. Mit Stücken wie diesen schlägt das Museum den Bogen zur Moderne, denn viele der erwähnten Wirkstoffe auf den Etiketten der kleinen Flaschen sind heute noch gebräuchlich. Bei allem Wandel gibt es auch Kontinuität.





> Ausstellung ab Sonntag, 29. Januar, täglich außer montags von 10 bis 12 Uhr und 14.30 bis 17 Uhr im Kreismuseum, Kirchenstraße 20, und von Mittwoch bis Sonntag, 14 bis 17 Uhr, im Detlefsen-Museum, Am Fleth 43 in Glückstadt.

von Delf Gravert

erstellt am 23.Jan.2017 | 05:00 Uhr

