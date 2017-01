Medizin : Arzneien immer häufiger knapp

1 von 1 Foto: Ruff. 1 von 1

Das mitunter lebensnotwendige Antibiotikum Piperacillin ist seit Wochen nicht zu bekommen, auch das Asthma-Spray Viani ist derzeit in allen Stärken bei den Pharma-Großhändlern ausverkauft, die Impfstoffe gegen Polio und Lungenentzündung sind knapp. Weil es immer häufiger zu Lieferengpässen bei den verschiedensten Medikamenten kommt, schlagen auch Itzehoer Apotheker Alarm. „Immer wieder sind bestimmte Medikamente auf dem Markt nicht zu bekommen, ganz schlimm ist es bei Impfstoffen. Für Patienten kann das mitunter lebensbedrohlich sein“, sagt Peter Thormählen, Inhaber der Central Apotheke in Itzehoe. Sein Kollege von der Viktoria Apotheke, Sebastian Jahn, bestätigt: „In jüngster Zeit kommt es deutlich häufiger vor als früher, dass Medikamente nicht lieferbar sind.“ Manchmal gebe es nur für einen Tag lang einen Engpass, manchmal für mehrere Wochen. „Das Problem ist, dass man es nicht voraussehen kann.“

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte führt inzwischen eine eigene Liste über Lieferengpässe für Arzneimittel – 19 Wirkstoffe sind aktuell darauf verzeichnet. „Und das sind längst nicht alle“, sagt Frank Jaschkowski, Geschäftsführer der Apothekerkammer Schleswig-Holstein. „Die Lieferausfälle sind vielfältig, die Ursachen auch.“ In der Tat: Die Gründe für die Engpässe, die in der offiziellen Liste angeführt werden, reichen von Problemen in der Herstellung über erhöhte Nachfrage bis zu Einfuhrbeschränkungen. Ein großes Problem sei, dass viele Hersteller ihre Produktion in das Ausland verlagern würden. „Wir weisen immer wieder darauf hin, dass das zu Gefährdungen führt, nicht zuletzt auch bei der Sicherung der Qualität.“

Hauptursache für die Schwierigkeiten sieht Jaschkowski jedoch im deutschen System der sogenannten Rabattverträge. Seit 2003 ermöglicht es den Krankenkassen, mit den Herstellern einzelner Medikamente Verträge zu schließen. Eine Win-Win-Situation: Die Hersteller dürfen sich auf höhere Gewinne freuen, die Kassen über großzügige Rabatte. Die Kassenpatienten erhalten dann in der Apotheke ausschließlich das Medikament des Vertrags-Herstellers, der mitunter nicht immer auf die hohe Nachfrage eingestellt ist. „Wir müssen mit den Kassen darüber sprechen, ob die Rabattverträge noch das angemessene Versorgungsprinzip sind“, so Jankowski. In der Politik sei das Problem bereits bekannt und werde auf Bundesebene diskutiert.

Den Apothekern bleibt unterdessen nur, flexibel zu reagieren und immer wieder nach Alternativen zu suchen, wenn Lieferengpässe auftreten. Sebastian Jahn versucht aktuell beispielsweise das Viani-Asthma-Spray direkt beim Hersteller statt über den Großhandel zu beziehen. „Die Bestellung dauert dann natürlich länger, sodass es Tage gibt, an denen ich das Spray nicht vorrätig habe.“ Peter Thormählen bemüht sich größere Vorräte von bestimmten Medikamenten anzulegen. „Manchmal hat man ja schon einen Riecher dafür, welches Medikament knapp werden könnte.“ Aber immer gelinge das nicht.

Wenn möglich, könne man auf Medikamente mit gleichem Wirkstoff vom anderen Hersteller ausweichen, sagt Andreas Klauder, der gerade die Wellenkamp Apotheke übernommen hat. Für seine Kunden sei das natürlich nicht optimal. „Einige reagieren gelassen, andere sind nicht erfreut bis entsetzt. Manche vertragen auch nur das Medikament einer bestimmten Firma.“

Bedrohlich ist die Lage nach Einschätzung von Sebastian Jahn noch nicht. Eine Situation, in der durch ein fehlendes Medikament das Leben eines Patienten in Gefahr geraten sei, habe er bislang noch nicht erlebt. Seinen Kunden rät er: „Gehen Sie nicht erst zum Arzt, wenn die Packung Ihres Medikaments leer ist, sondern sorgen Sie rechtzeitig vor.“

