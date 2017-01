Anreiz und Warnsignal

Für potenzielle Investoren sollte es ein Anreiz sein, für alle Eigentümer von vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäßen Mietwohnungen ein Warnsignal: Junge Menschen verlassen die Stadt, weil sie hier keinen angemessenen Wohnraum finden. Als ob die Region nicht schon genug mit dem demografischen Wandel zu kämpfen hätte. Während die Kommune viel Geld in Schulen und Kindergarten steckt, fehlt es offenbar an familienfreundlichen Mietwohnungen in angenehmem Umfeld. Gerade im ländlichen Raum wurde in der Vergangenheit sehr auf Eigentum gesetzt, was oft aber der beruflichen Mobilität im Wege steht. Auch im Sinne einer ausgewogenen Bevölkerungsstruktur sollte man das Augenmerk wieder verstärkt auf die Schaffung von Wohnraum richten.

von Joachim Möller

erstellt am 04.Jan.2017 | 17:13 Uhr