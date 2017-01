Glückstadt : Altpapierlager bei Steinbeis brennt

1 von 1 Foto: Kewitz 1 von 1

Im Altpapierlager der Papierfabrik Steinbeis hat es gestern gebrannt. Ausgebrochen war das Feuer laut Steinbeis-Geschäftsführer Volker Gehr in einer Bucht des Lagers. „Wir haben hier einzelne Betonwände, ähnlich wie in einem Silo“, so Gehr.

Die Brandmeldeanlage hatte sofort auf das qualmende Papier reagiert und löste Alarm aus. Warum es zu dem Brand kam, war gestern noch nicht ganz klar.

Sofort wurde neben der Werkfeuerwehr der Firma Steinbeis auch die Freiwillige Feuerwehr Glückstadt alarmiert. Verhältnismäßig schnell konnten die kokelnden Papierhaufen mit Hilfe von Baggern ins Freie geschafft und dort gelöscht werden. Zusätzlich wurde die große an der Herrenweide liegende Halle belüftet. Auch die Polizei war vor Ort.

Volker Gehr vermutete, dass es eine „Energiequelle von Innen“ gab. Dankbar war er, dass der Brandherd schnell entdeckt wurde und dass niemand zu Schaden gekommen ist. Allerdings sind zwei Mitarbeiter, die Qualm eingeatmet hatten, vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden.

„200 Tonnen Altpapier sind betroffen – durch den Brand und durch Löschwasser“, erklärte der Geschäftsführer. „Es ist ein finanzieller Schaden für das Unternehmen entstanden.“





