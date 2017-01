Pionierarbeit : Als die Frauen kicken durften

vergrößern 1 von 3 Foto: Reimers 1 von 3

Carola Horender-Plinske (69), Wilma Sibbert (64) und Gunda Behm (71) müssen noch heute darüber lachen. „Eine Spielerin war noch im Kuhstall und musste melken. Deshalb wurde das Spiel Oldendorf gegen Glückstadt erst später angepfiffen“, erinnerte gerade Carola Horender-Plinske.

Die Drei zählen zu den Vorreitern des Frauenfußball im Kreis und leisteten Pionierarbeit in ihrem Sport. Das Jubiläumsjahr der Stadt ist für sie der passende Aufhänger, um an die Anfänge der erste Frauenfußballmannschaft in der Elbestadt zu erinnern.

Am 31. Oktober 1970 hob der Deutsche Fußballbund (DFB) das Fußballverbot für das weibliche Geschlecht auf – wenn auch verbunden mit einigen Auflagen: Stollenschuhe waren untersagt und die Bälle waren kleiner und leichter als im Männerfußball. Das Spiel selbst dauerte nur 70 Minuten. Gunda Behm – damals noch Gunda Sievers – war bis dahin aktive Handballerin, gründete sofort eine Mannschaft beim ETSV Fortuna. Unterstützung bekam sie von Herbert Reck. Später kam auch Peter Voss als zweiter Betreuer dazu. „Ich war immer sportbegeistert“, sagt sie zu ihrem Engagement. Weil es noch keine Liga gab, waren die ersten Begegnungen reine Freundschaftsspiele. Gunda Behm hatte damals in der „Glückstädter Fortuna“ aufgerufen, dass sich interessierte Frauen melden sollten. Schnell war eine Mannschaft zusammen, es gab sogar Ersatzspielerinnen, und sie wurde Kapitänin. Trainiert wurde im Sommer aus dem Willi-Holdorf-Platz und im Winter in der ungeheizten Sporthalle in der Marinekaserne. Wilma Sibbert, geborene Wagner, erinnert sich noch wie heute an das erste Spiel: „Rund 500 Zuschauer kamen, es waren fast nur Männer.“ Es gab sogar Blumen für die Damen, Carola Horender-Plinske hat eine davon gepresst. Sie ziert noch heute ihr Album mit allen Berichten von damals.

Über die erste Partie gegen die Frauen des TSV Oldendorf berichtete auch unsere Zeitung. Darin heißt es: „Die männlichen Zuschauer haben sich anerkennend über den guten Sport geäußert.“ Da machte es am Ende auch nichts, dass die Glückstädterinenn mit 0:6 verloren – sie feierten ihren ganz eigenen Triumph. Ihre Begegnung stieg damals vor einem Ligaspiel der Herrenmannschaft. Doch als deren Partie begann, waren fast alle Zuschauer schon gegangen.

In der Folgezeit waren die kickenden Damen bald erfolgreicher. Gunda Sievers und Carola Horender-Plinske galten als die sicheren Torschützinnen. Die meisten von ihnen waren bereits vorher als Sportlerinnen sehr aktiv: Wilma Sibbert als Turnerin und Leichtathletin, Carola Horender-Plinske kam ebenfalls aus der Leichtathletik. Sie lernte die Frauen kennen, weil ihr erster Ehemann damals als Sportreporter arbeitete. Er stand am Rand mit der Kinderkarre, in der Sohn Kai saß. „Kai war immer dabei“, sagt Horender-Plinske. Und sie erinnert sich: „Die Männer fanden es toll, dass wir Fußball spielten.“

Wilma Sibbert erinnert sich an den Spaß, den sie hatten. Sie lernten nicht nur das Fußballspielen, sondern auch männliche Gepflogenheiten nach dem Match. „Wir haben mit den Fußballern viel zusammen gefeiert und mussten Stiefel trinken lernen.“ In der Eckkneipe bei Schorsch Holz am Fleth wurden seinerzeit Stiefel voller Bier bestellt und immer weitergereicht. Es durfte nicht „gluckern“, sonst musste derjenige das Bier bezahlen. Doch die Rechnung übernahmen immer die Männer.

Der Fußball selbst war bisweilen eine knochenharte Angelegenheit. Gespielt wurde bei jedem Wetter. „Wir trugen damals noch schwere Schuhe“, sagt Wilma Sibbert. Und Carola Horender-Plinske weiß noch heute, wie heftig eine Gegnerin aus Horst sie ans Schienbein getreten hat. „Es ging ruppig zu und gab auch rote Karten von den Schiedsrichtern. Sie hatten überhaupt kein Mitleid mit uns.“ Trotz des guten Verhältnisses zu den männlichen Fußballern hatten die Frauen damals allgemein mit Vorurteilen zu kämpfen. „Das gehört sich nicht“, bekamen sie oftmals zu hören. Auch Wilma Sibberts Vater war zunächst wenig begeistert, kam später aber gern zu den Spielen ihrer Tochter.

Als die drei Glückstädterinnen mehr als 45 Jahre später für ein Foto wieder auf dem Fußballplatz stehen, können sie den Ball nicht liegen lassen. „Es macht immer noch Spaß“, sagt Wilma Sibbert begeistert.

von Christine Reimers

erstellt am 03.Jan.2017 | 16:59 Uhr