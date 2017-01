Syrischer Bildhauer : Adler aus Stein und Porträts aus Holz

vergrößern 1 von 3 Foto: müller-tischer 1 von 3

Sein Talent für Bildende Kunst entdeckte Salek Al Hussen schon früh. Bereits als Jugendlicher begann er, Kohlezeichnungen anzufertigen. Nach dem Abitur versuchte er, einen Studienplatz für Bildende Kunst zu bekommen. In seinem Heimatland Syrien, wo der heute in Itzehoe lebende Künstler 1968 geboren wurde, war dies allerdings damals nur möglich, wenn man Sohn studierter Eltern war.

Für Al Hussens Eltern war Bildhauerei „brotlose Kunst“, ihm blieb nichts übrig, als ein „solides“ Studium zu machen und Sprachwissenschaft und Literatur zu wählen. Doch für seine Berufung arbeitete er als Autodidakt. Er meißelte Figuren in Stein, die Motive reichten von Portraits über Tiere bis hin zu Gebäuden. Selbst ausgebildeten Künstler hätten ihn nicht selten um Rat gefragt, berichtet der Künstler heute nicht ohne Stolz. In Damaskus hat er an der Restaurierung einer Festungsanlage gearbeitet.

Doch bereits als Jugendlicher hatte Al Hussen noch einen anderen Wunsch: Er wollte gern nach Deutschland kommen, sagt er. Doch erst durch den Bürgerkrieg in seiner Heimat wurde der Plan 2015 konkret. Zunächst kam Hussen im Juni 2015 nach Hamburg, weiter ging es nach Schwerin. Im November 2015 gelang es ihm, seine Frau und seine Kinder nachzuholen. Inzwischen lebt die ganze Familie in Itzehoe.

In der Kreisstadt lernte Al Hussen seinen Sprachpaten Ralf Heibrock über die Caritas kennen. Schnell merkte er, dass für einen Neustart in Deutschland mehr Hilfe notwendig ist, als nur Sprachunterricht. Heibrock half ihm, eine Wohnung zu finden, unterstützte bei der Einschulung der beiden großen Söhne und dabei den Jüngsten im Montessori-Kindergarten unterzubringen.

Unterstützung bekommt Al Hussen wie viele andere Flüchtlinge auch von der Dolmetscherin Suad Zoubi. Ursprünglich aus Jordanien stammend, lebt sie seit 37 Jahren in Deutschland und arbeitet ehrenamtlich für Menschen, die ihre Hilfe benötigen. Auch beim Pressetermin mit unserer Zeitung stand sie Hussen zur Seite, ebenso wie sein Sprachpate. Denn der Künstler sucht die Öffentlichkeit, weil er sich kaum etwas sehnlicher wünscht als nach der Flucht wieder in seinem Beruf, der Bildhauerei und Schnitzerei zu arbeiten. Er kann sich gut vorstellen, bei einem Steinmetz angestellt zu sein. Seinen größten Traum, ein eigenes Atelier, möchte er sich aber später auch erfüllen. Dort würde er gerne Auftragsarbeiten ausführen.

In Syrien hat Hussen hauptsächlich mit Stein gearbeitet. Jetzt ist es aus Kostengründen und dem fehlenden Atelier nicht möglich. Darum liegt sein Schwerpunkt derzeit auf Holzschnitzerei. Gerne fertigt er Portraits von Kindern nach Fotovorlage, „denn in ihren Gesichtern spiegelt sich sehr viel wieder“, so Hussen. Seine letzten Arbeiten sind Porträts von syrische Kinder, Politikern und Freunden, die als Ausstellungsstücke dienen. Hussen würde sich sehr über Werkzeug- und Holzspenden freuen, besonders über Eichenstämme, egal in welcher Größe.

Abgesehen vom noch fehlenden Job, hat Hussen nach eigener Auskunft in Deutschland keine Probleme. Er sei zufrieden und habe nur Freundlichkeit erfahren, sagt er. Zweimal stand er bereits vor der St.-Laurentii-Kirche, um seine Arbeiten zu präsentieren. Die Resonanz war groß, ebenso bei einer Ausstellung in Hamburg. Nun hofft er, seine Kunst wieder beruflich ausführen zu können – denn die Bildhauerei sei nun mal seine große Leidenschaft.



>Kontakt über Ralf Heibrock, 04821/87344.