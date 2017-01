Ehrenamt : Abschied nach 24 Jahren an der Spitze

vergrößern 1 von 2 Foto: Schwarck 1 von 2

Für Thorsten Block war der Feuerwehrball am Sonnabend im Hotel-Restaurant „Elbblick“ (Sell) der letzte in seiner Funktion als Chef der Freiwilligen Feuerwehr Brokdorf. Nach 24 Jahren an der Spitze der Gemeindewehr tritt er – wie schon vor sechs Jahren angekündigt – auf der bevorstehenden Hauptversammlung am 6. März nicht wieder für den Führungsposten an.

Die Festveranstaltung der Brokdorfer Brandschützer war dennoch mit Überraschungen für den scheidenden Wehrführer gespickt. Bürgermeisterin Elke Göttsche zeichnete Thorsten Block im Auftrag des schleswig-holsteinischen Innenministers Stefan Studt für 40-jährige Dienstzeit in der Feuerwehr mit dem Brandschutzehrenzeichen in Gold aus und gratulierte namens der Gemeinde mit dem Brokdorfer Ehrenteller und einem Präsent. Für die größte Überraschung aber sorgte Kreisjugendfeuerwehrwart Olaf Nagel, der für Thorsten Block das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Gold für seine Verdienste um das Feuerwehrwesen mitgebracht hatte. Thorsten Block habe schon vor 35 Jahren Verantwortung in der Wehr übernommen, anfangs als stellvertretender und dann als 1. Gruppenführer, bevor er 1992 zum Wehrführer gewählt worden war. Nagel gratulierte im Namen des Kreisfeuerwehrverbandes zu der hohen Auszeichnung.

Gemeinsam mit seinem Stellvertreter Jörg Schmidt bildete Block in den letzten 24 Jahren das Führungs-Duo der Brokdorfer Brandschützer. Deshalb war es an diesem Abend auch für Jörg Schmidt eine besondere Überraschung, dass er aus der Hand von Olaf Nagel das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Bronze entgegennehmen konnte.

Bürgermeisterin Elke Göttsche gratulierte den Geehrten namens der Gemeinde und stellte fest, dass beide Männer in den letzten Jahren „eine leistungsfähige Mannschaft“ aufgebaut hätten. Beide seien auch Väter der Jugendfeuerwehr Brokdorf, die vor über 20 Jahren gegründet worden sei und zurzeit 26 aktive Mitglieder zähle.

Das silberne Brandschutzehrenzeichen des Landes Schleswig-Holstein übergab Elke Göttsche für 25-jährigen aktiven Feuerwehrdienst an die Löschmeister Volker Steege und Jürgen Wiggers. Steege war zwölf Jahre Sicherheitsbeauftragter der Wehr. Jürgen Wiggers zog sich schon als 19-Jähriger die Feuerwehr-Uniform an, engagierte sich ehrenamtlich nicht nur als Atemschutz-Gruppenführer in seiner Wehr, sondern auch auf Kreis- und Landesebene. Beiden Geehrten sprach Elke Göttsche den Dank der Gemeinde mit einem Präsent aus.

Dieses nahmen auch Karsten Buck, Max Gitschel und Dirk Oesau entgegen. Sie hatten bei der Einführung des Digitalfunks den Einbau der neuen Technik in den Fahrzeugen der Wehr in Eigenleistung vorgenommen und damit der Gemeinde Kosten von 6000 Euro von der Hand gehalten, stellte Elke Göttsche dankbar fest. Wehrführer Thorsten Block überreichte Jahresspangen für zehnjährige Dienstzeit an Maike Buck und Larissa Fischer sowie für 30 Jahre an Joachim Sierth. Befördern konnte er Maike Buck zur Hauptfeuerwehrfrau 3 Sterne sowie Max Gitschel, Andreas Enstipp und Andreas Suhr zu Hauptfeuerwehrmännern.

Zu Beginn des Feuerwehrballs hatte Thorsten Block unter den Gästen besonders zahlreiche Ehrenmitglieder, Ehrenbürgermeister Eggert Block und einen Vertreter der Werkfeuerwehr von Preußen-Elektra begrüßen können. Für das Jahr 2016 blickte er auf 18 Einsätze und 24 Dienstabende zurück. Der Wehr gehören derzeit 147 Mitglieder an, davon 52 Aktive, 19 Ehrenmitglieder, 50 fördernde Mitglieder und 26 Jugendliche in der Jugendfeuerwehr.

Der Wehrführer dankte den Spendern für Sachpreise bei der Tombola und dem Festausschuss für die Organisation dieses Festballes. Das „sehr gute Team“ habe im letzten Jahr auch den Feuerwehrausflug in herausragender Form vorbereitet. Zum Programm des Feuerwehrballs gehörten nicht nur das traditionelle Grünkohlbüfett und die große Tombola, sondern auch ein flotter Tanz zur Disco-Musik von DJ Markus Böhme.

Für die Feuerwehr, so hatte Bürgermeisterin Elke Göttsche zuvor noch betont, werde demnächst ein neues Rettungsboot in Dienst gestellt. Außerdem stehe die Ersatzbeschaffung für das 34 Jahre alte TroTLF 16 an – eine Maßnahme für den Brandschutz, für den die Gemeinde per Gesetz zuständig sei.