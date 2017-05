Büdelsdorf : Zwei Carports in der Nacht zu heute in Flammen

vergrößern 1 von 1 Foto: Jennert 1 von 1

In der Bertha-von-Suttner-Straße in Büdelsdorf ist gestern kurz vor Mitternacht ein Carport in Flammen aufgegangen. Das Feuer griff rasch auf ein benachbartes Carport über. Die Freiwillige Feuerwehr Büdelsdorf rückte vorsorglich mit 25 Einsatzkräften aus. Eine vierköpfige Familie musste aus ihrem Haus evakuiert werden. Wie die Feuerwehr vor Ort mitteilte, gab es keine Verletzten. Den Helfern gelang es rasch, die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Gegen 0.15 Uhr begann die Suche nach möglichen weiteren Brandnestern. Zur Ursache des Feuers gab es noch keine Informationen.

von Dirk Jennert

erstellt am 08.Mai.2017 | 09:51 Uhr