Hanerau-Hademarschen : Wo der „Schimmelreiter“ entstand

Zweimal wird im Storm-Jahr 2017 der „Schimmelreiter“ in Hanerau-Hademarschen aufgeführt: einmal als Puppentheater und einmal als One-Woman-Show. Darüber hinaus lädt der Ortsverein des Schleswig-Holsteinischen Heimatbundes (SHHB) anlässlich des 200. Geburtstags von Theodor Storm zu einem Vortrag über die Vorliebe des Dichters für alte Märchen und Sagen ein – und auch die beliebten Lesungen in der Storm-Stube des Hademarscher Heimatmuseums werden wieder stattfinden.

Seinen weltberühmten „Schimmelreiter“ vollendete Theodor Storm im Februar 1888 in seiner Villa in Hademarschen (siehe Lebens-Stationen). „Der 200. Geburtstag des Dichters ist für uns Anlass, sich seiner zu erinnern und sein Werk zu würdigen“, sagt Storm-Experte Hartmut Schalke mit Blick auf die geplanten Veranstaltungen: „Unsere Themenschwerpunkte in diesem Jahr werden die in Hademarschen entstandenen Novellen ‚Hans und Heinz Kirch‘ und ‚Der Schimmelreiter‘ sein.“

Im Mai ist die Schauspielerin und Regisseurin Katinka Springborn auf Gut Hanerau zu Gast, um den „Schimmelreiter“ in Form einer szenischen Lesung zu präsentieren. Durch die „Hochleistungs-Interpretin entstand mit Hilfe der bildend-tönenden Sprache Theodor Storms ein Gedanken-Film erster Güte“, lobte Reinhard Frank vor einem halben Jahr in der Landeszeitung einen Springborn-Auftritt in Rendsburg: „100 Minuten Schimmelreiter am Stück vorgelebt, zogen die Besucher in den Bann. Man war von der ersten Sekunde an gefangen. Hauke Haiens Lebens- und Gefühlswelt konnte man sehr gut durch Katinka Springborns Kunst nachempfinden.“

Die szenische „Schimmelreiter“-Lesung im Café „Alte Scheune“ beginnt am 19. Mai um 20 Uhr. Eine Stunde vorher treffen sich sie Storm-Freunde am Hanerauer Waldfriedhof, um den 24. Geburtstag der 1993 aufgestellten Storm-Statue zu feiern. Am 200. Geburtstag Storms – also am 14. September 2017 – finden in Hanerau-Hademarschen keine Jubiläums-Events statt, um den Feierlichkeiten in Storms Geburtsstadt Husum nicht ins Gehege zu kommen.

Die nächste Geburtstags-Veranstaltung des SHHB Hanerau-Hademarschen ist dann Hartmut Schalkes Vortrag zum Thema „Theodor Storm und die Märchen und Sagen“ am 12. Oktober (20 Uhr) in der Storm-Stube. „In diesen epischen Kurzformen kannte sich Storm bestens aus“, weiß Schalke, „hier fand der Märchen- und Sagenfreund Motive und Gedankenanstöße für viele seiner Novellen.“ Am 5. November (16 Uhr) beginnt Schalke ebenfalls in der Storm-Stube des Museums mit dem Vortrag der Novelle „Hans und Heinz Kirch“, wofür er noch zwei weitere Lesungen veranschlagt hat: am 3. Dezember und am 7. Januar 2018. Am 10. November (19.30 Uhr) wird dann der „Schimmelreiter“ in Hanerau-Hademarschen mit Marionetten zu neuem Leben erweckt. Das Figurentheater Lübeck präsentiert in Struves Gasthof eine „Schimmelreiter“-Dramatisierung von Silke Technau und Dietmar Staskowiak.

„In der letzten Novelle des Dichters – seinem Meisterwerk – gehen Sprache und eindrückliche Bilder eine großartige Verbindung ein, der die Puppenspieler mit Marionetten, Projektionen und Musikcollagen folgen“, sagt Schalke, „Storm hätte dieses Puppenspiel geliebt, weil er als Kind in Husum schon fasziniert von dieser Kunstform war und genau dies in seiner Novelle ‚Pole Poppenspäler‘ ja auch ganz deutlich gemacht hat.“

Wenn sie die Geburtstagsfeierlichkeiten für ihren Lieblingsdichter hinter sich gebracht haben, wollen die Storm-Fans aus Hanerau-Hademarschen 2018 gleich weiterfeiern. „Wir begehen den 130. Todestag des Dichters“, erklärt SHHB-Chefin Waltraut Barnstedt und kündigt Theateraufführungen zur Storm-Novelle „John Riew‘“ an.

LEBENS-STATIONEN

14. September 1817 Hans Theodor Woldsen Storm wird in Husum, Markt 9, als Sohn des Rechtsanwalts Johann Casimir Storm (1790–1874) geboren; Mutter: Lucie, geb. Woldsen (1797–1879).

Ab 1843 Zunächst arbeitet Storm in der väterlichen Kanzlei; dann eröffnet er eine eigene Rechtsanwaltskanzlei.

1852 Storms Bestallung als Rechtsanwalt wird kassiert; er ist nicht bereit, eine Loyalitätserklärung gegenüber der Dänischen Krone abzugeben. Stellungssuche. Mit der Veröffentlichung der 2. Fassung von „Immensee“ wird Storm im deutschsprachigen Kulturraum als Dichter bekannt. Die erste Sammlung seiner Gedichte erscheint.

1853–1864 Im preußischen Exil

1864–1880 Landvogt und Amtsrichter in Husum

ab Mais 1880 Umzug nach Hademarschen, um „als Poet noch eine neue Periode zu beginnen“. Neubau einer großzügigen Villa.

1886 Beginn der Arbeit am „Schimmelreiter“. Schwere Krankheit.

1888 Vollendung der Novelle „Der Schimmelreiter“.

4. Juli 1888 Storm stirbt an Magenkrebs.

7. Juli 1888 Beisetzung in der Familiengruft auf dem Husumer St. Jürgen-Friedhof.

Informationen:

www.storm-gesellschaft.de