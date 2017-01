Sturm „Axel“ : Wittensee mit Seegang wie am Meer

1 von 1 1 von 1

Im allgemeinen ist der Wittensee nicht gerade für starken Seegang bekannt. Wer sich jedoch am Dienstag an den Ufern des Gewässers aufhielt, konnte durchaus beachtliche Wasserbewegungen beobachten: Sturm „Axel“ sorgte für Wellen und Gischt. Mit den weißen Schaumkronen machte der Wittensee seinem Namen alle Ehre. Obwohl das Tief auch den Kreis Rendsburg-Eckernförde ordentlich durchpustete, gab es dieses Mal nach Auskunft der Feuerwehr für die Blauröcke keine nennenswerten Einsätze. So konnte man das ein oder andere Naturschauspiel ganz in Ruhe beobachten.

