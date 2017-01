Nach tödlichem Unfall : Wenn der Baum zur Gefahr wird

1 von 1 Foto: Höfer 1 von 1

Es war ein mächtiger Stamm, gehalten von kräftigen Wurzeln. Der Baum war nicht hohl, war nicht trocken – „er war gesund“, sagt Adolf Dibbern, Bürgermeister der Gemeinde Westensee. Dennoch wurde der Stamm am zweiten Weihnachtstag zwei Menschen zum Verhängnis: An dem stürmischen Abend stürzte der Baum auf den Audi einer 34-jährigen Frau mit ihrem 24-jährigen Beifahrer – genau auf die vorderen Sitze. Die Frau starb noch an der Unfallstelle, der junge Mann wurde schwer verletzt.

Mehr zum Thema Westensee : Baumstamm erschlägt Autofahrerin

Zahlreiche Blumen und Kerzen erinnern an das Unglück sowie ein weißes Kreuz mit der Aufschrift „Solveig“. Bei der Vorbeifahrt stellt sich dem einen oder anderen die Frage, ob ein solcher Unfall hätte verhindert werden können, ob vielleicht der durch tagelangen Regen aufgeweichte Boden Ursache für den Fall war. „Wenn der Boden gesättigt ist, wird er weich wie Butter“, weiß Jörn Winter von der Försterei Bordesholm. Das Unglück ereignete sich nicht in seinem Zuständigkeitsbereich, aber als Fachkundiger der Landesforsten weiß der Förster, worauf er achten muss, um einen kranken oder gefährdeten Baum auszumachen. Sei der Boden weich, könne der Baum natürlich umkippen – „aber weichen Boden haben wir praktisch jedes Jahr“. Und dieser Umstand allein bringe keinen Baum zu Fall.

Jörn Winter schaut mindestens zwei Mal im Jahr nach seinem Baumbestand, der sich an Straßen, Eisenbahnstrecken und an der Autobahn befindet. Er prüft die Vitalität – einmal mit und einmal ohne Laub. Dabei achte er darauf, ob es sich um alte oder junge Bäume handelt. „Ein echtes Warnsignal ist der Brandkrustenpilz“, erklärt der Förster. Dann müsse schnell gehandelt und der Baum gefällt werden. Auch trockene Äste sind ein Hinweis auf Krankheit. „Aber natürlich wollen wir alte Bäume möglichst erhalten“, sagt Winter. So werden immense Summen dafür ausgegeben, die Äste zu entfernen. Schließlich werde versucht, die Risiken für Spaziergänger und Autofahrer zu minimieren.

Mit den Prüfungen und Maßnahmen kommt er der Verkehrssicherungspflicht nach (siehe Infokasten), die seit zwanzig Jahren ein großes Thema in der Forstwirtschaft ist, so Winter. Diese Pflicht gilt auch für private Baumbesitzer und ebenso für die Kommunen. In der Gemeinde Westensee schaut der Gemeindearbeiter regelmäßig nach Totholz oder trockenen Spitzen, erklärt der Bürgermeister. Manchmal geben auch aufmerksame Bürger Hinweise auf gefährdete Bäume. Adolf Dibbern selbst fährt ebenfalls die Straßen ab – die Unfallstelle fällt allerdings nicht in seine Zuständigkeit – und nimmt im Zweifelsfall einen Sachkundigen mit, um zu klären, ob ein Baum die Sicherheit gefährde.

Doch „einem vitalen Baum sehen Sie nicht an, ob er umfällt“, weiß auch Förster Winter. Dazu kommt noch die individuelle Situation. Nicht eine stetige Windstärke zehn sei gefährlich, erklärt der Fachmann, der seit 1992 als Förster tätig ist. „Es sind die Böen, die einem Baum den Garaus machen können.“ Eine Rolle spiele ebenfalls die Baumart: Eine Buche fällt eher um, eine Eiche fällt mehr in sich zusammen. Dazu kommt die Jahreszeit: Im Herbst, wenn die Bäume noch Laub tragen, ist die Angriffsfläche größer, erklärt Michael Wittl, Fachdienstleiter Umweltamt der Unteren Naturschutzbehörde. Wenn unmittelbare Gefahr droht, müsse natürlich sofort gehandelt werden, so Wittl, auch auf privatem Grund. Aber: „Die Maßnahme muss angemessen sein – ein schwankender Ast zum Beispiel begründet noch keine Fällung“, heißt es im Merkblatt für Baumschutz.

Trotz aller Vorsorgemaßnahmen können Unfälle nicht verhindert werden, darauf weisen alle Verantwortlichen hin. Dass ein umgestürzter Baum auf ein Auto falle, sei selten, erklärt Jürgen Beyer, Pressesprecher des Kreisfeuerwehrverbandes. Und dass das Unglück solch tragische Folgen wie am Westensee hat, noch seltener.

von Sabine Sopha

erstellt am 06.Jan.2017 | 15:09 Uhr