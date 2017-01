Traditionsrasur : Weihnachtsmann ohne Bart

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Das Ritual gehört für Lothar Möhding zum Jahreswechsel wie Silvester-Berliner. Gleich in den ersten Tagen im neuen Jahr trennt sich Rendsburgs bekanntester Weihnachtsmann von seinem Markenzeichen. Gestern rasierte Shahin Tarasoli, Auszubildender zum Friseur, im Salon „Cut & Care“ in der Holsteiner Straße, mit sicherer Hand in fünf Minuten Lothar Möhdings 17 Zentimeter langen Bart ab.

„Das muss sein“, sagt der Ratsherr, „sonst erkennen mich die Kinder in der Stadt. Das geht natürlich nicht.“ Ein Jahr lang hatte sich der SPD-Poliker nicht rasiert, um im Advent als authentischer Weihnachtsmann in der Stadt auf Tour gehen zu können – ein künstlicher Bart kommt für ihn nämlich nicht in Frage. Der gestrige Besuch im Friseursalon wird der einzige für den 2. Stellvertreter der Stadtpräsidentin in diesem Jahr sein. Denn ab sofort lässt er die haarige Pracht wieder wachsen, bis der Bart Anfang Dezember erneut Weihnachtsmann-Format erreicht hat. Der Anfang ist bereits gemacht. Einen Drei-Tage-Bart mit einer Länge von fünf Millimetern ließ der Kunde stehen: Schließlich will Lothar Möhding noch erkannt werden.

von Helma Piper

erstellt am 04.Jan.2017 | 11:11 Uhr

