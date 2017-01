Ostenfeld im Kreis Rendsburg : Wachs auf dem Herd fängt Feuer - drei Verletzte

Ostenfeld | Drei Menschen sind am Sonntagnachmittag bei einem Feuer in der Küche eines Einfamilienhauses in Ostenfeld (Kreis Rendsburg-Eckernförde) verletzt, zwei von ihnen schwer. Die Polizei geht von einem Unglücksfall aus.

Nach bisherigen Ermittlungen hatte die 78-jährige Eigentümerin Wachsreste auf dem Herd erhitzt. Das heiße Wachs entzündete sich und löste den Rauchmelder aus. Bei dem Versuch, den brennenden Topf aus der Küche zu bringen, erlitt der Ehemann (79) laut Polizei schwere Brandverletzungen an den Beinen. Als der Sohn (48) zu Hilfe eilte, verletzte er sich schwer an den Händen.

Die alte Dame (Verdacht auf Rauchgasvergiftung), ihr Ehemann und der Sohn wurden in die Imlandklinik nach Rendsburg gebracht. Die Feuerwehren aus Ostenfeld und Schacht-Audorf waren eingesetzt, ebenso zwei Rettungswagen. In der Küche entstand kein Sachschaden. Die Feuerwehr übernahm das Lüften des Gebäudes.

30.Jan.2017 | 13:02 Uhr

