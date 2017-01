1. Basketball-Regionalliga : Twisters zittern sich zum Heimsieg

vergrößern 1 von 3 Foto: Müller (2) 1 von 3

Die angestrebten „Big Points“ sind in der Herderschule geblieben. Gegen die als Tabellenletzter der 1. Regionalliga angereiste WSG Königs Wusterhausen gelang den Basketballern des BBC Rendsburg ein wichtiges 80:76 (27:23/53:34/66:50). Im vierten Spiel in eigener Halle war es der erste Sieg vor heimischer Kulisse.

Dabei brachten die Twisters Trainer Bjarne Homfeldt und die 263 treuen Zuschauer, die wie immer ihr Team mächtig anfeuerten, ganz schön zum Zittern. Sie mussten mit ansehen, dass eine komfortable 55:34-Führung (21.) zum Ende des Spiels mehr und mehr bedrohlich schrumpfte. „Wir haben uns gerade noch über die Zeit gerettet. Das war ganz schön eng. Es ist uns nicht gelungen, unsere starke 15-minütige Phase noch länger zu halten“, sagte Homfeldt. „Zum Ende des Spiels haben wir einfach zu viele Fehler gemacht. Das hat der Gegner ausgenutzt“, befand der stark aufspielende Max Hillner, der nicht nur den erkrankten Kapitän Morris Brodersen vertrat, sondern auch mit vier Dreiern zu glänzen wusste.

WSG-Trainer Lars Bothe, der nach dem dritten Spieltag den bisherigen Trainer Zal Zadeh abgelöst hatte, sah das zweite Viertel als Grund für die achte Saisonniederlage: „Das Spiel haben wir dort verloren. Da haben wir dem Gegner zu viel erlaubt, nachdem wir zuvor alles unter Kontrolle hatten.“ Für Bothe war es zudem ein Handicap, ohne Julius Düring, Oguz Kilic und Thiemo Williams spielen zu müssen. Doch auch ohne die drei Stammspieler erwischten die Brandenburger den besseren Start. Über 9:3 und 11:4 lagen sie auch noch kurz vor Ende des ersten Viertels in Führung – 19:18 (9.). „Wie erwartet hat uns die gegnerische Abwehr mit ihren wechselnden Abwehrsystemen von Zonen- und Manndeckung schon Probleme bereitet“, befand Homfeldt. Doch nach neun Minuten nahm das Twisters-Spiel langsam Fahrt auf. Thorben Haake gelang mit einem Dreier erstmalig eine Führung zum 21:19 (9.). Diese baute Youngster Jakob Menges mit zwei Freiwürfen gar auf 27:23 zur ersten Viertelpause aus. Doch die Gäste schlugen zurück und gingen durch Paul Giese mit 30:29 in Führung (12.). Ab diesem Zeitpunkt starteten die Twisters jetzt voll durch. Eingeleitet durch einen Dreier von Menges (32:30/13. Min. ) legten sich Max Hillner, Thorben Haake und Martell Collins mächtig ins Zeug. Sie trafen fast nach Belieben und wiesen die Roten Drachen in die Schranken. Die Gäste waren da machtlos. Das belegt auch die Trefferquote der stärksten Rendsburger Phase von 70 Prozent bei den Dreiern und 91 Prozent bei den Freiwürfen. „Das war schon optimal“, sagte Homfeldt, der mit einer 53:34-Pausenführung beruhigt mit seinen Mannen den Gang in die Kabinen antreten konnte.

Doch diese Quoten konnten erwartungsgemäß nicht gehalten werden. Dass das dritte Viertel mit 13:16 verloren ging, konnte locker verschmerzt werden. Doch in den verbleibenden zehn Minuten zeigten die Roten Drachen nochmals ihre Krallen und kamen bis 74:77 (39.) heran. Dabei wartete Alexander Giese nach Rendsburger Fehlpässen mit zwei spektakulären Dunkings auf. Doch Martell Collins verwandelte 24 Sekunden vor Ultimo nervenstark zwei Freiwürfe zum 79:74 und stutzte damit den Drachen endgültig die Flügel. Trotz des Rendsburger Sieges war ein Spieler traurig. Der Tscheche Jakub Kaša sollte sein Debüt geben, musste aber auf Grund von Rückenbeschwerden passen. Er drückte auf der Spielerbank kräftig die Daumen. Es schien geholfen zu haben.

Twisters Rendsburg: Menges (5/1x3), Daugs, Hillner (15/4x3), Haake (11/2x3), Gottschalk (7), Sopha, Collins (27/1x3), Rixen (2), Fabian Klevemann, Geist (13).